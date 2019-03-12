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Sosyal medyada rekabet artıyor

Markaların sosyal medya performansını tamamen istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Mart ayı sonuçları yayınlandı.

12 Mart 2019 Salı 15:26
Sosyal medyada rekabet artıyor

Markaların sosyal medya performansını tamamen istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Mart ayı sonuçları yayınlandı.


Dijitalde kızışan rekabette kimlerin önde olduğunu her ay yaptığı sosyal medya performansı sıralaması ile duyuran SocialBrands, bu ay değerlendirmesine yeni bir kategori daha ekleyerek rekabeti arttırdı.


Sosyal medyanın zirvesinde güçlü rekabet


“Eğlence-Yaşam” ana kategorisinin altına eklenen “Dijital TV ve Eğlence” kategorisinde güçlü bir yarışçı olarak kendine yer bulan Netflix Türkiye, 1 Şubat-28 Şubat döneminde sosyal medyada gösterdiği yüksek performansla zirveye yerleşti. Netflix Türkiye’yi istikrarlı performanslarıyla her zaman öne çıkan Madame Coco ve Zen Pırlanta takip etti.


Listede zirveye yerleşen Netflix Türkiye; hedef kitlesine uygun samimi içerikleri ve yeni dizi haberlerinin aldığı yüksek etkileşim ile dikkat çekiyor. Ödüllü sosyal medya kampanyaları ile öne çıkan ikinci sıradaki Madame Coco ve güçlü ürün iletişimi sayesinde sergilediği başarılı performans ile üçüncü sıraya yerleşen Zen Pırlanta ise ay boyunca yoğun ilgi gören diğer iki marka oldu.


37 bin marka hesabından 1,54 milyon ileti incelendi


Markaların performanslarını 30’dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi, SocialBrands Mart ayı Top 100 listesini hazırlarken 37 bin 358 marka hesabından paylaşılan 1,54 milyon iletiyi inceledi.


1 milyar 13 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği listede bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Türk Hava Yolları, Mutlu Akü, Ziraat Bankası, Fiat Türkiye, İnci Akü, Enza Home ve Yataş oldu.


Otomotiv sektörü top 100’e giren 16 markası ile ön planda


Facebook, Twitter ve Instagram’da en iyi performansı gösteren 100 markanın yer aldığı SocialBrands Top 100 listesindeki en kalabalık sektör 16 marka ile otomotiv oldu. Top 100 listesinde; Mutlu Akü, FIAT Türkiye, İnci Akü, Ford Türkiye, Yamaha Motor, Honda Türkiye, BMW Türkiye, Toyota Türkiye, Honda Motosiklet Türkiye, Mercedes-Benz Türkiye, Peugeot, Volvo Car Türkiye, Petlas, Renault, KIA Türkiye ve Opel markaları yer aldı.


SocialBrands verileri, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinde kullanılacak


BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey’in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.


Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki döneme ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markalar belirleniyor. Mayıs ayında gerçekleşecek Social Media Awards Turkey’nin Jüri Ödülleri bölümünde ise, marka ve ajansların yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeler ile başvuru yapabilecekleri “Sosyal Medya Kampanyası”, ”Gerçek Zamanlı Kampanya”, “Küçük Bütçeli Büyük İşler”, “Dijital PR Çalışması” gibi 24 farklı kategori bulunuyor.


Kazananların 3 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek görkemli ödül töreninde açıklanacağı Social Media Awards Turkey için son başvuru tarihi 12 Mart.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:26
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