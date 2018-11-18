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Sosyal medyada paylaştılar, gözaltına alındılar

Bartın'da otomobilden havaya rastgele ateş eden 2 kişi çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca yakalandı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:47
Sosyal medyada paylaştılar, gözaltına alındılar

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille gezerken silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu kişilerin kimliğini belirleyen ekipler, G.K ve T.K'yi gözaltına aldı.

Tabanca, tüfek, mermi, fişek...

Şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramada tabanca, tüfek, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu madde tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca G.K'nin iş yerinde de uyuşturucu haplar bulundu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Havaya ateş ettiler

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. Kayıtlarda, şüphelilerin otomobilde gezdikleri sırada tabancayla havaya ateş ettikleri görülüyor. 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:47
  1. Sosyal Medya
  2. bartın
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