Sosyal medyada olay oldu! 'CHP'li belediye başkanlarında aranan kriterler'

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP'de her seçim döneminde olduğu gibi aday tartışmaları başlarken, peş peşe istifa haberleri de hız kesmeden geliyor. CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan krizler, vatandaşlara da eğlence çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından hazırlanan bir video paylaşım rekorları kırdı.

'CHP'li belediye başkan adaylarında aranan kriterler'

Çok sayıda vatandaş CHP'deki belirsizlikleri sosyal medya hesabından farklı paylaşımlarla belirtti. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Kemal Sunal ve Ayşen Guruda'nın oynadığı Hababam Sınıfı filminden bir sahne oldu. Sosyal medya kullanıcıları filmin bir bölümünde sayılan şartları ''CHP'li belediye başkan adaylarında aranan kriterler'' başlığıyla paylaştı.



İşte kullanıcıların paylaştığı o kriterler;

''Önce salak olmalı, kaypak olmalı ve menfaatçi olmalı. Aynı zamanda kalleş olmalı, kadınlara zaafı olmalı. Hain olmalı arkadaşlarını satabilmeli. Hayvanın teki olmalı''