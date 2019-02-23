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Sosyal medyada olay oldu! 'CHP'li belediye başkanlarında aranan kriterler'

CHP'de son dönemde yaşanan aday krizi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Hababam Sınıfı filminin bir sahnesi 'CHP'li belediye başkanlarında aranan kriterler' başlığıyla yayınlanarak paylaşım rekorları kırdı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:35

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP'de her seçim döneminde olduğu gibi aday tartışmaları başlarken, peş peşe istifa haberleri de hız kesmeden geliyor. CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan krizler, vatandaşlara da eğlence çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından hazırlanan bir video paylaşım rekorları kırdı. 

'CHP'li belediye başkan adaylarında aranan kriterler'

Çok sayıda vatandaş CHP'deki belirsizlikleri sosyal medya hesabından farklı paylaşımlarla belirtti. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Kemal Sunal ve Ayşen Guruda'nın oynadığı Hababam Sınıfı filminden bir sahne oldu. Sosyal medya kullanıcıları filmin bir bölümünde sayılan şartları ''CHP'li belediye başkan adaylarında aranan kriterler'' başlığıyla paylaştı.

İşte kullanıcıların paylaştığı o kriterler;

''Önce salak olmalı, kaypak olmalı ve menfaatçi olmalı. Aynı zamanda kalleş olmalı, kadınlara zaafı olmalı. Hain olmalı arkadaşlarını satabilmeli. Hayvanın teki olmalı''

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
  1. Kemal Sunal
  2. Ayşen Guruda
  3. chp

YORUM YAZ

  • 1453145328 dk önce
    Çok ayıp olmuş,terbiye sınırları iflas etmiş gerçekten,yazıklar olsun.
  • SelimSelim29 dk önce
    Süper olmuş :)
  • Haberi yapanHaberi yapan1 sa önce
    Bu haberi yapan arkadas kriterlere uyuyor aday olabilir bence

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