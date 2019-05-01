Sosyal medyada gündem oldu! Trump Suudileri nasıl emiyor?

ABD'nin Wisconsin eyaletinde miting yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştiridiği telefon konuşmasında Kral Selman'dan nasıl para istediğini anlattı. Trump konuşmasında "Bakın, Suudi Arabistan zengin bir ülke. Onları savunuyoruz, destekliyoruz. Gerçek şu ki, paradan başka bir şeyleri yok." dedi. Trump'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bir video gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, Trump'ın Suudileri nasıl emdiğine dair önemli bir mesaj veriliyor.