Sosyal medyada gündem oldu! Trump Suudileri nasıl emiyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den bir telefonla 500 milyon doları almasını açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Videoda, 'Trump, Suudileri maddi olarak rahat bir şekilde emiyor' mesajı verildi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 01:35
ABD'nin Wisconsin eyaletinde miting yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştiridiği telefon konuşmasında Kral Selman'dan nasıl para istediğini anlattı. Trump konuşmasında "Bakın, Suudi Arabistan zengin bir ülke. Onları savunuyoruz, destekliyoruz. Gerçek şu ki, paradan başka bir şeyleri yok." dedi. Trump'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bir video gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, Trump'ın Suudileri nasıl emdiğine dair önemli bir mesaj veriliyor.
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