İktisatçı yazar Sönmez'e "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltı
Sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez adliyeye sevk edildi.14 Nisan 2019 Pazar 12:07
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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