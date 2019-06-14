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Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 08:49
Sosyal medyada en çok paylaşılan karne onun karnesi oldu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.



Eren’in bütün notları 100


Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:49
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