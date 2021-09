Diyanet İşleri Başkanının sosyal medyada düzenleme yapılmasına dair yorumunda hiçbir sakınca yok. Sosyal medyada düzenleme yapılmalıdır. Onun bunu dile getirmesi neden bu kadar abartılıyor, konu dinle de alakalı...

Sosyal medyada dine hakaret içeren, itikat bozan, deizme, ateizme prim veren paylaşımlar çok fazla... ve artık beş on yaşında çocuklarında Facebook, Twitter kullanıyor... Son üç beş gündür Diyanet İşleri Başkanının bu açıklamalarına karşı siyasete bulaşmamalı, laiklik elden gidiyor ve benzeri yorumlar geldi, programlar yapıldı, yazılar yazıldı.



Dünya Katoliklerinin ruhani lideri papa Francis 2018 yılında sosyal medyayı şeytana benzetti, yalan haberler yapıldığını eleştirdi. Laiklik elden gidiyor demediler. Gerçi şahsi hesabından bikinili resimlerin beğenildiği de gündem olmuştur. Vatikan çalkalanmıştı.



Adli açılışta dua edilmesine laiklik elden gidiyor diyen kesime karşı Atatürk’ün meclisi dualarla açtığı gündeme geldi.



Sosyal medya düzenlemesi ilerleyen günlerde ülkenin gündemine oturacak. Bu konuda diğer ülkelerin modelleri şimdiden konuşuluyor. Almanya, Singapur ve Fransa gibi ülkelerin sosyal medya düzenleme modelleri üzerinde duruluyor.



Sansür ya da erişim engeli birçok ülkede tartışılan bir konu, “fakenew” dedikleri yalan haber, ırkçılık ve hakaret içeren paylaşımlar ve buna benzer birçok şey düzenleme gerektirirken, bir taraftan da sansürün kişisel hak ve hürriyetlere darbe vurulması, fikir özgürlüğünü kısıtlaması açısından tedirginlikler sürüyor.

Sosyal medya yandaş medyanın yayınlamadığı şeyleri de ortaya döküyor, bu göz ardı edilemez fakat karşıt medyanın yayınlamadığı şeyler de sosyal medyada yer alabiliyor.



Almanya sosyal medyada sosyal ağ yasası kapsamında düzenlemeler yaptı. Öncelikle muhatap alınabilecek bir temsilci bulundurulması gerektiği şirketlere belirtildi. Yasa kapsamında kendi ülkesi için suç unsuru oluşturan içerikleri belirledi. Terör, şiddet, nefret, hakaret vb. sosyal medya devlerine bu tür içerikte paylaşımlar geldiğinde 24 saat süre tanıdı, eğer bu 24 saat süre içinde paylaşım kaldırılmaz ise yüklü miktarda para cezaları getirdi. Ülkede sosyal medya devleri temsilci bulundurmak zorunda bırakıldı. Ayrıca Almanca bilen paylaşım silme birimleri oluşturuldu. Sosyal medya devleri Almanya’da olan her kim ise doğrudan Alman hukukunu bilmek durumunda kaldı. Burada şunu anlayamadım ben, 24 saat içinde bir fake haberi ya da bu tarz içerikleri kaldırmanın anlamı nedir, yani 24 saatte zaten gören görür duyan duyar, o saatten sonra kaldırılması ne anlam ifade ediyor. Almanya dedi ki, ülkemizi ilgilendirmeyen içerikte siyasi yayınlar bizi ilgilendirmez. Bizim ülkemizde başka ülkeye dair içerik bizi bağlamaz. Uyar kaldır butonu oluşturulmuştur. 24 saat içinde bahsedilen suç teşkil eden yayınlar kaldırılmaz ise sosyal medya devlerine 50 milyon Euro’ya kadar cezalar verilmektedir. Alman Sosyal Ağ Kanunu ile bir raporlama yükümlülüğü de getirilmiştir. Buna göre “Bir yıl içerisinde hukuka aykırı içerikten dolayı yüzden fazla şikâyet alan sosyal ağ işletmeleri, platformlarında kanuna aykırı içerikle ilgili şikâyetlerin ele alınması hakkında her 6 ayda bir Almanca rapor hazırlamakla” yükümlü kılınmışlardır.



TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 63’ü sosyal medya kullanıyor. Son iki yılı da hesaba katarsak yüzde 80’i bulmuştur.



ABD’de 2016 yılında seçimlerde ve İngiltere Brexit kararları gündem olduğunda “post truth” diye bir kavram ortaya çıktı. Bu kavram yalan ile hakikatin iç içe geçtiği bir dönemi ifade ediyordu.



Türkiye’de Covid 19 döneminde Sağlık Bakanlığının logo, kaşe ve benzeri şeyleri kullanılarak birçok yalan haber sosyal medyada yerini almıştır. Siyasi ve dini birçok yalan haber görülmektedir.



Sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımları Youtube yüzde 90 oranında, Facebook yüzde 39, Twitter ise yüzde 1’ini kaldırdığını belirtmiştir.

Bangladeş’teki kanunda şöyle geçer;



“Herhangi bir bilgiyi ülkenin imajına zarar verecek şekilde veya karmaşa çıkarmak amacıyla yaymak veya yayınlamak, yanlış olduğunu bilmesine rağmen bir bilginin tamamını veya bir kısmını aynı amaçlarla yaymak veya yayınlamak.”



Yasaya uymayana 3 yıla kadar hapis ve para cezası öngörülmüştür. Kanunun uygulanma sebebi 2018 yılında Bangladeş’te seçim mitinginde hükümetin üst düzey bir danışmanı, siyasi aktivistleri hem gerçek hem sahte hesaplar açarak daha aktif olmaya teşvik etmesi ülkede düzenlemeyi getirmiştir.



Fransa resmi hükümeti ise seçimlere üç aya kala resmî sitesinden şunları yayınladı:



“Demokrasiye yeni bir tehdit olarak kabul edilen sahte haberlerin yayılmasıyla mücadele etmek için İngiliz Parlamentosu bir Soruşturma Kurulu oluşturmuştur, Almanya Parlamentosu bu doğrultuda kanun kabul etmiştir, İtalyan otoriteler ise sahte haberleri bildirmek için bir platform oluşturmuştur. Fransa’nın bu konuda eylemsiz kalması beklenemezdi.” Fransa bilgi manipülasyonuna karşı mücadele kanunu çıkarmıştır. Kanun mecliste iki defa reddedilmiştir. Macron kendisiyle ilgili birçok yalan haberle uğraşmak zorunda kalmıştır.



Eeee! Sosyal medya bütün ülkelerde sorun olarak durmaktadır. Özellikle siyasi manipülasyonda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ırkçılık, nefret, hakaret ve buna benzer birçok söylem ve eylemler içermektedir. Şimdi Türkiye’nin bu konuda düzenlemeye gitmesine neden zıplıyorlar?



Facebook’un Siyonizm karşıtı yayınları kaldırdığını çeşitli yabancı gazetelerde gördüm. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bir Yahudi asıllıdır ayrıca Yahudi eğitimi alarak büyümüştür. En son Facebook çalışanlarının WhatsApp yazışmalarını okuduğu, sesleri dinleyebildiği haber yapıldı. Özel hayatın gizliliği konusunda sıkıntılar çıktı. Sosyal medya artık çağımızın büyük bir sorunu olarak durmaktadır.