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Sosyal medyada Bursa’yı tanıtıyorlar

Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Bursa’ya gelen Türkiye çapında milyonlarca takipçisi olan yerel ve ulusal sosyal medya fenomenleri, şehrin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini takipçileriyle paylaşıp, Bursa’nın tanıtımını yapıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:41
Sosyal medyada Bursa’yı tanıtıyorlar

Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Bursa’ya gelen Türkiye çapında milyonlarca takipçisi olan yerel ve ulusal sosyal medya fenomenleri, şehrin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini takipçileriyle paylaşıp, Bursa’nın tanıtımını yapıyor.


Bursa’nın turistik mekanlarını gezip, çektikleri fotoğraf, video ve Bursa ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylayan fenomenler, Bursa’ya hayran kaldı.


Bursa’nın sahip olduğu değerlerin etkin tanıtımı için Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ni daha faal hale getiren ve yurt dışındaki marka fuarlara özel olarak hazırlanan stantlarla katılan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de şehrin sosyal medyada daha iyi tanıtımı için düğmeye bastı. Türkiye çapında milyonlarca takipçisi olan yerel ve ulusal sosyal medya fenomenleri Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Bursa’da ağırlanıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni ve Türkiye’de ilk olan Dijikent projesi kapsamında, Türkiye’nin tanınmış Blog / Vlog fenomenleri farklı yöntemlerle çalışmaya katılarak, ürettikleri video ve fotoğrafları kendi izleyici ağlarına ulaştırarak, sosyal mecra fenomen kimlikleriyle Bursa’nın ve kent değerlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağladılar. Proje kapsamında Bursa’ya gelen internet fenomenleri Ece Pekçolaklar, Savaş Parlak, Nur Parlak, Ebru Sezer, Ahmet Faik Karanis, Yağız İzgül, Gamze Biran, Mert Vidinli, Cem Karakuş, Bahar Akıncı, Sezgi Olgaç ve Hakan Kütahya, Cumalıkızık’tan Mudanya Tirilyeye, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nden Gölyazı ve İnegöl Oylat’a kadar Bursa’nın tüm güzelliklerini takipçileri ile paylaştı. Bursa’nın güzelliklerine hayran kalan fenomenler, paylaştıkları mesajlarla Bursa’nın gezilecek yerleri, nerede ne yenilip, içileceği gibi konuları da takipçilerine aktırdı.


Vlogger Akademisi


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dijikent Bursa projesi kapsamında Türkiye’de ilk olacak projeleri de etap etap devreye alacak. Vlogger Workshop yapımı, Kent Youtube kanalının açılması ve işletilmesi, Vlogger Vlog Yarışması, Vlogger Akademi Kurulması, Vlogger Stüdyosu açılması gibi projelerle, Bursa’nın dijital dünyada daha iyi tanıtılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:41
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