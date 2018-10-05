Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar şafak baskını ile paketlendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgüt PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat kapıları kırarak içeri girdi

Özel harekatında desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri koçbaşı ve levye ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda dijital malzemelere ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıları sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.