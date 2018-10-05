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Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar şafak baskını ile paketlendi

Adana’da sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven ve terör propagandası yapan çok sayıda kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:39
Sosyal medyada atıp tutan PKK'lılar şafak baskını ile paketlendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgüt PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat kapıları kırarak içeri girdi

Özel harekatında desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri koçbaşı ve levye ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda dijital malzemelere ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıları sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 07:39
  1. Adana
  2. PKK
  3. sosyal medya

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