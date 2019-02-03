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Sosyal medya vatandaşı teslim aldı! Günde 4 saat...

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunurken, bu kişiler günün toplamda 4 saatini sosyal medyada geçiriyor.

03 Şubat 2019 Pazar 12:06
Sosyal medya vatandaşı teslim aldı! Günde 4 saat...

Araştırma kuruluşu GfK ve Cereyan Medya iş birliği ile Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 473 kişiyle görüşülerek sosyal medya kullanımı ve sosyal medya fenomenlerinin etkisine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Günde ortalama 4 saat

Buna göre, her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya hesabı olanlar günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor. 15-24 yaş grubu ise günde ortalama 5 saat sosyal medya kullanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 91'inin Facebook, yüzde 72'sinin Instagram ve yüzde 44'ünün ise YouTube üyeliği bulunuyor.

Sosyal medya hesabı olanların yüzde 88'i bu alanı fotoğraf paylaşmak, yüzde 79'u takip ettiği kişilerin paylaşımlarına bakmak, yüzde 69’u video paylaşmak, yüzde 66'sı bilgi almak, yüzde 45'i ise video, dizi, film izlemek için kullanıyor.

Fenomenlerin kıyafet tavsiyeleri seviliyor

Her 4 kişiden 1'i, fenomenlerin hesaplarını takip ettiğini belirtirken, bu kişilerin yüzde 28'i de fenomenlerin tanıttığı ürün veya hizmetleri satın alıyor. Her 3 kişiden 1'i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) önerilerinin, satın alma davranışlarına etki ettiğini ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:06
  1. sosyal medya
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  3. Türkiye
  4. Facebook
  5. Youtube
  6. İnstagram

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