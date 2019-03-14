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Sosyal medya üzerinden silah satanlara operasyon

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı - Devam eden operasyonda, 12 av tüfeği, 5 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi

14 Mart 2019 Perşembe 11:15
Sosyal medya üzerinden silah satanlara operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 12 av tüfeği, 5 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:15
  1. İstanbul
  2. silah ticareti
  3. yasa dışı

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