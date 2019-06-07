Egzotik hayvan satışa yapanlara operasyon!
İstanbul'da, sosyal medya üzerinden egzotik hayvan satışa yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.07 Haziran 2019 Cuma 08:05
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti...
Müşteri kılığında operasyon düzenlendi
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti.
10 bin liraya İguana satan öğretmen gözaltına alındı
İlk operasyon, 80 santimetre uzunluğundaki kahverengi İguana'yı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. Gözaltına alınırken satmaya çalıştığı İguana'ya el konuldu.
Beyaz kobra ve leopard gecko kertenkele
Daha sonra, tehkileki bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. Suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Sakallı Ejder'i de satamadılar
Müşteri kılığında operasyonlarını sürdüren polis, Sakallı Ejder'i 550 liraya satmaya çalışan A.G.'yi de gözaltına aldı.
Zanlılara kaçakçılıktan adli işlem yapıldı
Operasyonda gözaltına alınan, T.A., F.A.T., Y.S. Ve A.G.'ye 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı...
Egzotik vahşi hayvanlar hayvanat bahçesine teslim edildi
Operasyonlarda elegeçirilen, beyaz Kobra yılanı, İguana, Sakallı ejder, Leopart Gecko Geco Kertentele ve Sakallı Ejder cinsi kertenkele Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
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