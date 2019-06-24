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Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Nevşehir’de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Nevşehir’de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden A.B.’yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
  1. doğa

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