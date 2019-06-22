Sosyal medya üzerinden 200 TL dolandırıldı Eskişehir’de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı.

Eskişehir’de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı.

Odunpazarı ilçesi Huzur mahallesinde ikamet eden Y.Ç. (63), sosyal medya hesabı üzerinden oto teybi satın almak satın almak isterken, A.H. (30) isimli bir şahısla iletişime geçti. Teybi almak isteyen Y.Ç., telefon numarasına ulaştığı A.H.’yi aradı ve cihazı almak istediğini söyledi. Telefonda fiyat konusunda anlaştıktan sonra Y.Ç, şüphelinin banka hesabına 200 TL yatırdı. Daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan 63 yaşındaki Y.Ç. , durumu polis ekiplerine ihbar edip şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor.

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