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Sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu ölü bulundu

Geçen yıl kapatılan sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu 34 yaşındaki Colin Kroll, New York'taki evinde ölü bulundu

16 Aralık 2018 Pazar 23:01
Sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu ölü bulundu

NEW YORK (AA) - Kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlayan sosyal medya uygulaması Vine'ın kurucusu Colin Kroll'un New York'taki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bir ihbar üzerine polis, Colin Kroll'un Manhattan'ın SoHo bölgesindeki dairesine gitti.

Polis, dairede 34 yaşındaki Kroll'un cesedini bulurken, ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kroll'un geliştirdiği Vine uygulaması, 6 saniyelik kısa videolar paylaşılmasına olanak sağlıyordu. Vine, 2012 yılında Twitter'a satılmış geçen yıl da kapatılmıştı.

Kroll'un da kurucuları arasında olduğu, HQ Trivia adlı bilgi yarışması oyunu, 2017 Ağustos ayında piyasaya sürülmüş ve oyun yoğun ilgi görmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:01
  1. Colin Kroll
  2. HQ trivia
  3. Vine

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