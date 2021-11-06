Sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu! Şehir eşkıyası gibi kavga çıkartmaya çalıştı

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CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin kadrolu bankamatikçisi, sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık, Gazeteci Zafer Şahin'e Ankara Havalimanı'nda adeta pusu kurdu.

Provakatif sözlerle kışkırtmaya çalıştı!

Arif Kocabıyık, havalimanında uçaktan inen Şahin'in aniden karşısına çıktı. Yanında çekim yapan bir kişi ile beraber Şahin'i karşılayan Kocabıyık, provokatif bir dille, sokak eşkıyalığı yaparak, Zafer Şahin'i kışkırtmaya çalıştı. Şahin, kavga çıkartmayı hedefledikleri anlaşılan Kocabıyık'ın tezgahına düşmeyerek sakinliğini kaybetmedi.

Tuzağına çekemedi

Arif Kocabıyık'ın, Zafer Şahin'in havalimanında olduğunu nereden bildiği anlaşılamazken, oraya kalabalık bir şekilde geldikleri düşünülüyor. Kocabıyık, çirkin hakaretler savursa da Zafer Şahin'i tuzağına çekemedi.

Zafer Şahin: Şikayetçi olduk

Yaşadıklarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zafer Şahin, sosyal medya soytarısı için şikayette bulunduğunu söyledi:



"Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk. Merak etmeyin, ciddiye de almayın. Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız. Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya."