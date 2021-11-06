  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu! Şehir eşkıyası gibi kavga çıkartmaya çalıştı
Gündem

Sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu! Şehir eşkıyası gibi kavga çıkartmaya çalıştı

Sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık, Ankara Havalimanı'nda karşıladığı Gazeteci Zafer Şahin'e şehir eşkıyalığı yaptı. Sakinliğini koruyan Şahin, CHP'li provokatörün tuzağına düşmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 23:05:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin kadrolu bankamatikçisi, sosyal medya soytarısı Arif Kocabıyık, Gazeteci Zafer Şahin'e Ankara Havalimanı'nda adeta pusu kurdu.

Provakatif sözlerle kışkırtmaya çalıştı!

Arif Kocabıyık, havalimanında uçaktan inen Şahin'in aniden karşısına çıktı. Yanında çekim yapan bir kişi ile beraber Şahin'i karşılayan Kocabıyık, provokatif bir dille, sokak eşkıyalığı yaparak, Zafer Şahin'i kışkırtmaya çalıştı. Şahin, kavga çıkartmayı hedefledikleri anlaşılan Kocabıyık'ın tezgahına düşmeyerek sakinliğini kaybetmedi.

Tuzağına çekemedi

Arif Kocabıyık'ın, Zafer Şahin'in havalimanında olduğunu nereden bildiği anlaşılamazken, oraya kalabalık bir şekilde geldikleri düşünülüyor. Kocabıyık, çirkin hakaretler savursa da Zafer Şahin'i tuzağına çekemedi.

Zafer Şahin: Şikayetçi olduk

Yaşadıklarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zafer Şahin, sosyal medya soytarısı için şikayette bulunduğunu söyledi:

"Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk. Merak etmeyin, ciddiye de almayın. Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız. Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler
Dünya

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire Kriket Kulübü'nde, takımın kıdemli oyuncularının regl döneminde bir kadınla seks..
Akciğer ve kalp hastalarına uyarı: İstanbul'da görülen sis tehlikeli olabilir!
Sağlık

Akciğer ve kalp hastalarına uyarı: İstanbul'da görülen sis tehlikeli olabilir!

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı Twitter'da, İstanbul’da görülen sis ile ilgili uyarıda bulundu.
ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık
Dünya

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli bir ismi casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladıklarını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay