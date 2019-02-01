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Sosyal medya platformlarından sahte hesap operasyonu

Twitter, Facebook ve Instagram platformlarındaki İran, Rusya, Venezuela ve Bangladeş merkezli binlerce sahte hesap, "yanlış bilgi yayıldığı gerekçesiyle" kapatıldı

01 Şubat 2019 Cuma 00:37
Sosyal medya platformlarından sahte hesap operasyonu

NEW YORK (AA) - Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram'da, İran, Rusya, Venezuela ve Bangladeş merkezli binlerce sahte sosyal medya hesabını "yanlış bilgi yayma" gerekçesiyle kapatıldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Venezuela'da "ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası" yürüten binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Twitter'ın İran'da 2 bin 167 kötü amaçlı hesabı tespit edip kapattığına işaret edilen açıklamada, Rusya ve Bangladeş'te de "yanlış bilgi yayan" sahte hesapların kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Twitter'ın söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra Facebook'un da Facebook ve Instagram için benzeri bir adım attığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "İran ile bağlantılı olarak sahte olarak faaliyet gösteren 783 sayfa, grup ve hesap kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher ise yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram üzerindeki sahte gönderilerin silinip, sahte hesapların kapatıldığını, Whatsapp üzerinden benzeri aktivitelere rastlanmadığını aktardı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 00:37
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  3. Twitter

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