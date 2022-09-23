'Sosyal medya mutlaka denetlenmelidir'

Bu aralar kadın kuşağında dikkatimi çeken bir yön var. O da sosyal medyadan tanışıp yapılan evlilikler. Ki; bu evlilikler büyük oranda boşanmalarla bitiyor. İnsani değerlerden hiçbirine sahip olmayan bazı art niyetli kişiler sosyal medyada aslan kesilip kendisini melaike tanıttıktan sonra kandırdıkları kızlarımızla, kızlarımızın anne ve babalarının rızası olmadan kaçarak evlilik yapmaktalar.

Öncelikle şunu açık ve net yazarım ki sosyal medya eksenli yapılan evliliklerin hiçbiri sağlıklı değildir. Çünkü bu sahada oyun oynayanlar samimi değiller de ondan. Bazı art niyetli erkekler gerçek hayatta hiçbir yetenekleri olmadığı halde, her türlü kötü yeteneklere sahip oldukları halde kızlarımızı tuzaklarına düşürmeye çalışmaktalar.

O kadar art niyetliler ki, bir punduna getirip kızlarımızın uygunsuz fotoğraflarını çekip daha sonra kızlarımıza şantaj olarak kullanmaktadır. Bu gözü dönmüş erkekler o kadar art niyetli ki çoğu bu erkeklerin, kızlarımızı başka erkeklere de satmak için zorladıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Durum çok ciddi.

Bakınız şunu ifade etmek isterim ki istisnaları ayırıyorum, bu ülke ve halk temiz değil. O kadar art niyetli var ki, bu art niyetliler ellerine fırsat geçirdikleri her halde insanımıza kötülük düşünmekteler.

Bu sosyal medya evlilikleri tam bir sahtekarlık. Bugüne kadar içlerinden bir tane temiz bir evlilik çıkmadı. Dahası nasıl kızlarımız bu oyuna gelir anlamakta zorlanmaktayım. Yani ondan sonra kızlarımız başlarını taşa vuruyorlar da iş işten geçmiş oluyor. Anne babalar kızlarına dikkat etmeli.

Sosyal medya mutlaka takip edilmelidir. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi durumlarda daha çok kızımız arzu edilmeyen durumla karşı karşıya kalacaktır.

Benim bu olayda en çok korktuğum durum kızlarımızın başka erkeklere satılması. Bu programlardan öğrendiğime göre bu sosyal medya ile evlilik yapan onlarca kızımız daha sonra o erkek tarafından başkalarına pazarlandıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Mutlaka bu duruma bir dur dememiz lazım gelmektedir.

Sosyal medya denetlenmelidir. Bakınız gelişmiş ülkelerde sosyal medya denetlenmektedir. Bu durum özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmez. Aksine geleceğimizi kurtarmamız anlamına gelir. Bu adımı atacak iradeyi göstermemiz lazım gelmektedir.

Burada anlamadığım bu ülkede o kadar art niyetli var ki sormayın gitsin. Biri çıkıyor milletimizin samimi duygularını kullanıp milyonlarca lirasını dolandırır biri çıkar hazineyi tırtıklar biri çıkar milletimizin malına, canına, namusuna musallat olur. İnanın bana bu nasıl olmakta anlamakta zorlanmaktayım. Necip bir millet nasıl olur da bu süfli hayata düşer biri bana anlatsın.

Yukarıda yazdığım gibi bu süfli hayattan biri de sosyal medya evlilikleri. Bu evliliklerden hiçbiri devamlı olmadı. Yüzde doksanı ya boşanmalarla sonuçlandı ya da erkek, kandırdığı kıza yapmadığı kötülük kalmadı. Daha neyi konuşuyoruz anlamakta zorlanmaktayım.

Anladığım kadarıyla evde baskı gören kızlarımız bu sosyal medyayı bir kurtuluş olarak görmektedir. Baskılardan bıkan kızımız kocaya kaçarak bir rahat nefes aldığını zannediyor ama sonuç itibariyle hayatı kararıyor da o da iş işten geçmiş oluyor.

Kızlarımız bizlere emanettir. Anne babalar bu duyguyla kızlarını yönlendirmelidir. Kızlarına baskı yaparak onları hayattan soğutmamalıdır. Çünkü böyle yaptıklarında sonuç itibariyle iyi işler olmamakta. Bu kızlarımızın evden kaçmalarının en önemli sebebi anne ve babalar tarafından baskı görmeleridir. Bundan dolayı kızlarımızı daha bir sevgiyle yetiştirmemiz lazım gelmektedir. Kızlarımızı baskıyla yetiştirmeye çalışıp hayatlarını karartacağımıza onları sevgiyle yetiştirip hayata hazırlamamız geleceğimizi inşa adına daha olumlu bir adım olacaktır.

Kızlarımız bizlerin çiçekleridir. Ne olur onları soldurmayın...