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"Sosyal medya kullanımı şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştı"

İHÜ Kurumsal İletişim Müdürü ve Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Ümit Sanlav:- "Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımı şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştı"- "Sosyal medya ortamları hızlı iletişime açık olduğu kadar, güvensiz iletişime de en açık mecradır. Her gördüğünüz olaya inanmamak kadar, arkadaş listenizi tanıdığımız ve güvendiğiniz kişilerden oluşturmak da önemli"

21 Aralık 2018 Cuma 14:18
"Sosyal medya kullanımı şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştı"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Kurumsal İletişim Müdürü ve Sosyal Medya Savaşları kitabının yazarı Ümit Sanlav, Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımının şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştığını bildirdi.

Sanlav, İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programında Bahçelievler okul müdürleri ve yöneticileri ile buluştu.

Sosyal medyayı etik, etkili ve güvenli kullanma yollarına değinen Sanlav, Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımının şaşırtıcı ve ürkütücü boyutlara ulaştığını kaydetti.

We Are Social’ın hazırladığı sosyal medya raporunda Türkiye’nin günde yaklaşık 3 saat sosyal medya kullanımı ile üst sıralarda yer almasına rağmen, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin bir saatin altında kullanımlarla en az kullananlar arasında olduğuna işaret eden Sanlav, İnstagram kullanımında dünyanın ikinci ülkesi olmaması dikkati çekti.

Sanlav, her geçen gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarına rağmen, Facebook’un 2,3 milyar kullanıcı sayısına ulaşması ve dünyanın en kalabalık ülkesinden daha fazla vatandaşı olmasının çok büyük bir güç olduğunu ifade ederek, teknoloji üretmenin önemine dikkati çekti.

Teknolojiyi doktorun elinde hayat kurtaran, katilin elinde can alan neştere benzeten Sanlav, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ve uluslararası arenada Türkiye ve devlet aleyhine bazı algı operasyonları yapılmakta, sosyal medya mecraları bu operasyonlara alet edilmekte. Bu anlamda hukuki ve teknik yollardan birtakım mücadeleler verilse de yerli ve milli teknolojimizi üretmediğimiz sürece net bir çözüm bulunamayacaktır. Kendi arama motorumuzu, kendi sosyal paylaşım sitelerimizi kurmamız gereken bu ortamda, İHA, SİHA ve savunma sanayi alanında yüzde 20’den yüzde 65’e çıkan yüzde 100 yerli ve milli üretim, Aselsan gibi bir yüz akı markaya yapılan yatırımlar, teknoloji üretimi konusundaki ümitlenmemizi sağlıyor."

Bireysel anlamda sosyal medya güvenliğine dikkati çeken Sanlav, "Sosyal medya ortamları hızlı iletişime açık olduğu kadar, güvensiz iletişime de en açık mecradır. Her gördüğünüz olaya inanmamak kadar, arkadaş listenizi tanıdığımız ve güvendiğiniz kişilerden oluşturmak da önemli. Sosyal medyada her gördüğünüz erkek erkek olmayabilir, her gördüğünüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğünüz çocuk çocuk olmayabilir. Tanımadığınız kişilerden gelen istekleri kabul etmeyin, özel hayatınızın kapılarını açmayın." ifadelerini kullandı.

Sanlav, üyelik gerektiren platformlara sosyal medya hesapları üzerinden üye olunmaması gerektiğini belirterek, zararlı yazılım içeren uygulamaların tespit edilemeyip, arkadaş listesinin, özel kalması gereken tüm bilgilerin o uygulamaya açılabileceğini bildirdi.


- "Her uygulamayı indirmeyin"


Sanlav, indirilen uygulamaların, telefonda depolanan fotoğraf ve videolara erişim yetkisi istediğini ve bu verilmezse indirilemeyeceğini aktararak, "Güvenmediğiniz uygulamalara bu imkanı vermeyin. Telefonunuzda özel fotolarınızı depolamayın. Kimlerin ve hangi programların telefonunuzda gezindiğini bilemeyebilirsiniz. Temel hedefi bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olan sosyal medya ortamlarına atılan bilginin, gizli kalması beklenmemelidir. Özel olan özelde kalmalı, güvenlik tedbirlerine dikkat edilmelidir. Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda İHÜ Kurumsal İletişim Müdürü Sanlav, üniversitenin liselerle yaptığı iş birliklerine de değinerek, lise müdürlerine, Türkiye Liseler İhtisas Programı (TÜLİP) ve İHÜ Lise Kış Okulu başta olmak üzere, okullara verilebilecek akademik destekle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:18
  1. İbn Haldun Üniversitesi
  2. sosyal medya kullanımı

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