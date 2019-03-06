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Sosyal medya kampanyasıyla eğitime destek oluyorlar

Van'da esnaf Kerem Parin, bir grup arkadaşı ile sosyal medyada "Umuda El Uzat" isimli proje başlatarak temin ettiği malzeme ve kitaplarla bazı okullarda kitaplık oluşturdu, öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı

06 Mart 2019 Çarşamba 12:35
Sosyal medya kampanyasıyla eğitime destek oluyorlar

VAN (AA) - Van'da esnaf Kerem Parin, sosyal medyada başlattığı proje ile temin ettiği malzemeleri okullara ve öğrencilere ulaştırıyor.

Parin, bir grup arkadaşı ile eğitime destek olmak için sosyal medya üzerinden "Umuda El Uzat" projesini başlattı.

Ülkenin birçok yerindeki hayırseverlerden destek gören proje kapsamında toplanan malzeme ve kitaplarla bazı okullara kitaplık kazandıran Parin ve arkadaşları, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemelerini de öğrencilere ulaştırdı.

Ekip, son olarak Edremit ilçesine bağlı Mülk Mahallesi'ndeki Şehit Kamuran Ercan İlk ve Ortaokulunda yardımseverlerin gönderdiği çeşitli kitaplarla kitaplık oluşturdu.

- "Gençlerimizi okumaya sevk etmek istiyoruz"

Parin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi 2017'de sosyal medya üzerinden başlattıklarını söyledi.

Mahalle ve köy okullarına kütüphane kazandırmayı amaçladıklarını belirten Parin, "Burada gençlerimizi okumaya sevk etmek istiyoruz. Çünkü kırsal mahallelerdeki çocukların kaynağa ulaşma sorunu var. Biz bu ihtiyacı paylaşıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız kitap yolluyor. Bu kitapları depomuzda topluyoruz. Yeterli sayıya ulaştığında okulumuzun kitap ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz." dedi.

Birçok ilden destek aldıklarını vurgulayan Parin, "İstanbul, Isparta, Bursa gibi illerden destek veriyorlar ve bunu öğrencilere ulaştırıyoruz. Nakdi yardım almıyoruz." diye konuştu.

Şehit Kamuran Ercan İlk ve Ortaokulu Müdürü Kasım Arslan da okulun geçen sen açıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hissettiğimiz en büyük eksiklik kitaptı. Sosyal medyada araştırdık, kendilerine ulaştık ve onlar da hemen dönüş yaptı. Böyle güzel bir başlangıç yaptılar. Bizim için çok değerli. Öğretmen arkadaşlarla aramızda karar aldık, salonumuzun tamamını biz donatacağız. Diğer kitap ve kitaplıkları kendi imkanımızla alacağız."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:35
  1. Edremit
  2. kütüphane
  3. Şehit Kamuran Ercan İlk ve Ortaokulu
  4. Umuda El Uzat
  5. van

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