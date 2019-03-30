Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.30 Mart 2019 Cumartesi 13:21
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mine Koraş hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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