0553 313 94 23

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Rusya’da yüksek binalara çıkıp fotoğraf çektirerek görüntüleri yayınlayan ve fenomen olan genç kız, son pozunu trenin üzerinde vermek isteyince hayatını kaybetti.

11 Haziran 2019 Salı 10:09
Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Rusya’da yüksek binalara çıkıp fotoğraf çektirerek görüntüleri yayınlayan ve fenomen olan genç kız, son pozunu trenin üzerinde vermek isteyince hayatını kaybetti.


Rusya’nın Leningrad oblastına bağlı Gatçina şehrinde Alina isimli 21 yaşındaki genç kız trenin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Daha önce de Rusya’da birçok yüksek binaya ve çatılara çıkarak fotoğraf çeken ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayan genç kız fenomen olmuştu. Fotoğraf çektirmek için son olarak gizlice bir trenin üzerine çıkan genç kız önce vagonun üstüne uzandı. Genç kıza her zaman birlikte fotoğraflar çektiği arkadaşı eşlik etti. Vagonun üzerine yatan genç kız trenin hareket etmesinden bir süre sonra ayağa kalktı. Bu sırada tren makas değiştirince sarsılan genç kız düşmemek için elektrik kablolarına tutundu. Yüksek voltaja kapılan genç kız yandı. Olayın fark edilmesiyle tren durduruldu. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Rusya’da sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler başlarına gelen kazalar nedeniyle yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:09
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
    1. 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası..
    2. GÜNCELLEME - Balıkesir'de tur otobüsü..
    3. "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi,..
    4. İçişleri Bakanı Soylu’dan çarpıcı..
    5. Endonezya'da 20 bin kişi selden..
    6. Asya borsaları
    7. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    8. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    9. Warriors pes etmedi
    10. Ölüm istatistikleri açıklandı
    11. Ahmet Hakan'dan İsmail Küçükkaya'ya:..
    12. Şener yeni formasını giydi!
    13. Sosyal medya fenomeninin son pozu..
    14. İnci kefalinin martılar ile mücadelesi
    15. CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    16. Bakan Dönmez İstanbul'da..
    17. Edirne 'mor turizmde' konuklarını..
    18. Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji..
    19. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    21. İran New York Times muhabirinin..
    22. Posof Savaşır köyünde heyelan
    23. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    24. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    25. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    26. Borsa güneyükselişle başladı
    27. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    28. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    29. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    30. İcradan satılık hastane
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı