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Sosyal medya fenomenine "uyuşturucuya özendirme" cezası

"Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı

12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
Sosyal medya fenomenine "uyuşturucuya özendirme" cezası

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz ile "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını savunarak, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz." dedi.

Sanık Burak Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar da "Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır ve musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Olayda uyuşturucuya teşvik ve özendirme yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak sanığı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, sanık Karagöz'ün 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Karagöz'ün 66 bin 660 lira adli para cezasını 24 eşit taksitte ödemesini kararlaştıran mahkeme, verilen cezaların ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında ise İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı eylem nedeniyle yargılama yapıldığı gerekçesiyle, sonradan açılan bu davanın reddine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, "PuCCa Fan Clup" isimli Facebook hesabı kullanıcısı sanık Pınar Karagöz ile "Buryy Soprano" takma adını kullanan YouTube kullanıcısı sanık Burak Aydoğduoğlu'nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini uyuşturucu madde kullanımında cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği kaydedilmişti.

Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu'nun da YouTube'da paylaştığı ve söylediği "Mary Jane" adlı şarkının argodaki manasının "esrar" olduğu aktarılan iddianamede, sanığın şarkıda sözü geçen "Mary Jane"i gerçek kişi olarak değil, "esrar" maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
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