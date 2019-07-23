0553 313 94 23

Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı

"Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edildiği davanın gerekçeli kararı hazırlandı - Gerekçeli karardan:- "Sanığın sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarda, uyuşturucu kullanımının bir suç değil de insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği anlaşılmıştır"

23 Temmuz 2019 Salı 17:13
Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 5 sayfalık gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların, uyuşturucuyu övücü paylaşımlar olması nedeniyle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği belirtildi.

Sosyal medyanın kitlelerce kullanıldığına işaret edilerek oluşturduğu etkiye değinilen gerekçeli kararda, "Bu imkanı kullanarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, ucuz ve elverişli olmuştur. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır." denildi.

Gerekçeli kararda, sanık Karagöz'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "uyuşturucu kullanımının bir suç olmadığını, insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği" savunuldu.

Sanığın başka bir paylaşımında ise uyuşturucu maddenin birçok çeşidinin olduğu ve kullanımı meşru bir madde olduğu algısı oluşturma çabası içerisinde bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, bunun neticesinde yönlendirmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençlerin toplum için tehlike teşkil eden uyuşturucuya yönlendirilmesinin yolunun açıldığı bilgisi verildi.

Gerekçeli kararda, sanığın sosyal medya profilinin herkese açık olması ve ulaştığı kişi sayısının çokluğu göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.

- Mahkemenin kararı

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak sanığı 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, sanık Karagöz'ün 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.

Sanık Karagöz'ün 66 bin 660 lira adli para cezasını 24 eşit taksitte ödemesini kararlaştıran mahkeme, verilen cezaların ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:13
  1. gerekçeli karar
  2. hapis cezası
  3. Pucca
  4. uyuşturucuya özendirme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Panama'da plastik poşet kullanımı sınırlandı
    1. Panama'da plastik poşet kullanımı..
    2. Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar..
    3. Türkiye Düşüncü Kulübü’nden..
    4. Suudi gazeteciye saldıran..
    5. Dünya liderleri ve diplomatlardan..
    6. Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler..
    7. Türk Edebiyatı Yaz Okulu "Edebiyat ve..
    8. Sosyal medya fenomenine hapis..
    9. Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık..
    10. Fransız bakanın konut tadilatında..
    11. Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral..
    12. EYOF 2019’da milliler, güreşte 3..
    13. Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca..
    14. Kapalıçarşı'da altın
    15. Polatlı Emniyetinden tarihi eser..
    16. 88. İzmir Enternasyonal fuarının onur..
    17. Adıyaman’da 8 noktada tercih..
    18. Bakan Pekcan’dan gümrük kapısında..
    19. Türk Yıldızları’nı ve Solo Türk’ü..
    20. Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları,..
    21. Hafif ticari araç takla atarak karşı..
    22. Büyükşehir,üniversite tercihlerinde..
    23. Bakan Kurum, sel bölgesinde
    24. Siirt’te yüzmek için baraja giren 1..
    25. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    26. Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme..
    27. Emniyet Müdürü Aktaş, uygulama..
    28. Ergani’de atıyla gezen genç, baraj..
    29. Mobilya ve Tekstil Tasarım Destek..
    30. Akdeniz foku, vatozu böyle yedi
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi