0553 313 94 23

Sosyal medya fenomenine hapis cezasına savcılıktan itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa itirazda bulundu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
Sosyal medya fenomenine hapis cezasına savcılıktan itiraz

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pucca" takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezası kararına itiraz etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bölge Adliye Mahkemesine sunulmak üzere İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesine verilen dilekçesinde, sanık Pınar Karagöz'ün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken sanığın mahkumiyetine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidildiği anlatıldı.

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, düşünce ve ifade hürriyetinin teminat altına alındığına vurgu yapılan dilekçede, "Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler içinde geçerlidir." denildi.

Dilekçede, bir düşüncenin toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenemeyebileceğine veya kınanabileceğine işaret edilerek, "Ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez." ifadelerine yer verildi.

Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun "uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek" olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiğinin değerlendirildiği belirtilen dilekçede, sanığın savunmaları dikkate alındığında, özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayımlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

- "Uyuşturucu kullanmaya özendirici nitelikte bir delil bulunmamaktadır"

Dilekçede, sanık savunmaları aksine ve Karagöz'ün sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emarenin dosyada bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzah edilen gerekçelerle suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan istinafen kaldırılması arz olunur."

Öte yandan, sanık Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı da istinaf mahkemesine başvurarak, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.

- Davanın geçmişi

"Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
  1. "pucca"
  2. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. itiraz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski AK Partili isim tarafını belli etti! 'Ali Babacan mı Ahmet Davutoğlu mu?'
    1. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    2. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    3. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    4. Engelsiz mobil eğitim projesi
    5. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    6. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    7. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    8. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    9. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    10. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    11. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    12. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    13. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    14. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    15. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    16. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    17. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    18. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    19. "Su meselesi Türkiye ile..
    20. Mama kabına beton döktüler
    21. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    22. Dicle Elektrik’ten başarılı personele..
    23. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok
    25. Eve giren yılan etkisiz hale getirildi
    26. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Temiz Bağlar için 90 yeni araç
    28. Protestolar tüm ülkeye yayıldı!..
    29. Kavaklı Muhtarlarla İstişare ve..
    30. Bursa’da iki grup birbirine girdi: 4..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"