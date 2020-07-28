Sosyal medya düzenlemesi ve CHP’deki gelişmeler canlı yayında konuşuluyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevaplıyor.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Hoşbulduk Mehmet bey biliyorsunuz bizim Ağrı'da bir bal festivali yapılacak. Ağrı müthiş bir bal deposu. Ağustos'un 15'ine doğru bal festivali başlıyor. Kekik kokulu bu ballar. Sabahları bir tatlı kaşığı yenmesini herkese tavsiye ederim.

Mehmet Özmen: Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili neler söylemek istersiniz?

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: Yasa tasarısında sansür içeren tek bir kelime yok. Google'ın Avrupa'da yüzlerce avukatı var. Türkiye'de sadece bir tane var. Ayrıca vergi bile vermiyorlar. Siz Almanya'ya gidin, ABD'ye gidin siz terör algısı yapamazsınız. CHP, HDP ve İYİ Parti buna karşı çıkıyor ama bu gerçekten adil bir yasadır. İnşallah biz bu yasayı çıkaracağız.