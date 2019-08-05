0553 313 94 23

İHH reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yetimlerle buluşturdu

İHH İnsani Yardım Vakfı bu kurban bayramında da toplanan yardımları mazlumlara ulaştırmaya devam ediyor. Vakıf Kurban Bayramı için hazırlanan reklam filminde oynayan çocukları Afrikalı yaşıtları ile buluşturdu. Vakfın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14

 yeniakit.com.tr 

Tüm dünyada yardıma muhtaç mazlumların yardımına koşan İHH İnsani Yardım Vakfı bu Kurban Bayramı’nda da dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyor.

Vakıf, Kurban Bayramı ile alakalı reklam filminde oynayan çocukları Afrika’da zor şartlar altında yaşayan yardıma muhtaç yaşıtları ile biraraya getirdi.

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı video İHH’nın Twitter hesabından da " 'Aklını kaybetmiş la bunlaa' dediklerinde haksız da sayılmazlardı. Kurban reklam filmimizde oynayan çocuklara küçük bir sürpriz yaptık ve Afrika'ya götürdük. Afrikalı yetimlerle buluşan çocuklar bakın neler yaşadılar..." notuyla paylaşıldı.

Video sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:14
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. Kurban Bayramı
  3. afrika
  4. çocuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazara ucuzluk geldi
    1. Pazara ucuzluk geldi
    2. Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar..
    3. AB, sığınmacılara yönelik ihlalleri..
    4. Orman yangınına müdahale sürüyor
    5. Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının..
    6. TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8..
    7. Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye..
    8. Manuka balının faydaları nelerdir? |..
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı
    11. Herkes bunu konuşuyor! İHH'dan büyük..
    12. Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin”..
    13. Medel ve Roco sağlık kontrolünden..
    14. Melike Koç Milli Takım’da
    15. Erdem: “Bizim Ev katılımcıları daha..
    16. Sudan'daki anlaşma "Afrika için önemli..
    17. Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor
    18. Başkan Çankaya’nın acı günü
    19. Arap Koalisyonu: “Husilere ait..
    20. ‘kurban bayramında çevre hassasiyeti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı