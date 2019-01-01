Sosyal konutta dev hamle

Buğra Kardan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), ülke genelinde inşa edeceği 50 bin sosyal konuta ilgi yoğun. 67 ilde 140 proje kapsamında üretilecek konutlara talip olanlar kayıt yaptırmak için birbiriyle yarışıyor.

Telefonlar susmuyor

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu anda 2+1 ve 3+1 dairelerin teveccüh gördüğüne işaret ederek, “Telefonlarımız susmuyor, çağrı merkezinde görevli arkadaşlarımız arı gibi çalışıyor. İnternet sitemiz de kilitlenmiş durumda” dedi.

Dün itibariyle 10 bin 820 başvuru aldıklarını belirten Bulut, “6 Mart’ta başlayan talep toplama tarihi 19 Nisan’da sona eriyor. Öyle görünüyor ki konutlara ilgi artarak devam edecek ve hak sahiplerini kurayla belirleme yoluna gideceğiz” şeklinde konuştu. Başvuruların hangi seviyelere varacağını kestirmenin kolay olmadığını dile getiren Bulut, “50 bin konuta 10 kat talep gelebilir” tahminini paylaştı.

9,7 milyar liraya mal olacak

Sosyal konut projesinin 9,7 milyar liraya mal olacağını duyuran Bulut, şunları söyledi: “Şu aşamada yatırım tutarı saptandı. Binaların yapılacağı araziler planladı, gerekli zemin etütleri tamamlandı ve projeler hazırlandı. TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bünyesinde olmasının avantajlarını da gördük. Gerek arsa tahsislerinde gerekse planlama aşamasında süreçler hızlı ilerlemeye başladı.“

14 şehirde çalışmalar sürüyor

67 ilin dışında kalan diğer 14 şehirde de arsa üretimi ve proje etüt çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bulut, şu açıklamaları yaptı: “En kısa sürede bu kampanya 81 il ve ilçelerimize yaygınlaştırılacak. Tabii biz dar ve orta gelirli ailelerimizin ev sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu ailelerimizin projelerimizde yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten projelerimizin yüzde 64’ü (32 bin 198) alt gelir grubu yüzde 36’sı da (17 bin 802) orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik.

50 bin konutluk kampanyamızda da 75 ve 85 metrekarelik, 2+1 dairelerimiz söz konusu. Bu dairelerimizin fiyatı 116 bin 400 TL’den, peşinatı yüzde 12 ve 13 bin 968TL’den, taksit miktarı 388 TL’den başlıyor. Vade Sayısı da 240 ayı buluyor. 110 ve 128 metrekare 3+1 konutların ise fiyatı 170 bin 720 TL’den, peşinatı yüzde 10 ve 17 bin 72 TL’den, taksit miktarı 759 TL’den başlıyor. Vade sayısı 180 aya kadar çıkıyor. Görüldüğü gibi konutların fiyatları uygun olup kira bedelleriyle aynı seviyede.“

Bulut, ayrıca projelerin ihalesinin gerçekleştirilmesi; inşaatların tamamlanmasının ardından konutların 36 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği bilgisini verdi.

Ön kayıt ücreti bin TL

2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 daireler için de 18 yaşını doldurmuş olmak gerektiğine dikkat çeken TOKİ Başkanı Bulut, “Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için bin TL ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecek” ifadelerini kullandı.

Yatay mimari ön planda

TOKİ, yeni projelerini yatay mimari anlayışına uygun olarak üretiyor. Mahalle kültürünü koruma, komşuluk ilişkilerini güçlü tutma amacı güdülen projeler dahilinde 4-5 katlı binalar inşa ediliyor. Binaların etrafında ticari üniteler, sosyal donatılar, yeşil alanlar, çocuk parkları, bisiklet yolları ile yürüyüş parkurları yer alıyor.

Şehit aileleri de unutulmuyor

50 bin sosyal konut için aynı anda talep toplanıyor. Bu konutlar için dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra şehit ailelerine, gazilere ve emeklilere de kontenjan ayrıldı.