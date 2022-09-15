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Konut Projeleri Sosyal konutlara rekor başvuru! Sayı 1 milyonu aştı
Konut Projeleri

Sosyal konutlara rekor başvuru! Sayı 1 milyonu aştı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısı ikinci günün ilk saatlerinde 1 milyonu aştı. Başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden hızla artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:46:00 -
Sosyal konutlara rekor başvuru! Sayı 1 milyonu aştı

Tüm Türkiye, sosyal konut projesini konuşuyor. Tarihi sosyal konut projesine başvurular dün başladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği proje ilk günden rekor başvuru aldı.

Konutlarda detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve dün başlayan başvurular, e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden hızla artmaya devam ediyor.

 

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