Sosyal konutlara hizmet yağmuru

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, Cihatlı bölgesindeki sosyal konutlarının 1. etabındaki meseleleri çözmeye devam ediyor.

Daha önce 1. etap kat mâlikleriyle toplantı yapan Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, çocuk parkı, parke ve bordür taş düzenlemesi gibi yapılan birçok çalışmayı yerinde inceledi. Sosyal konutlardaki eksikliklerin gün geçtikte tamamlandığını hatırlatan Serintürk, vatandaşların bu konuda duydukları memnuniyetin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimizde Gemlik Belediyesi Sosyal Konutlarında birçok sıkıntıyla karşılaştık. Daha önce ise 1. etap kat mâliklerimizle toplantı yapıp fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bizlere eksiklerini ileten mâliklerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere bugünden itibaren çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şu ân itibariyle sosyal konutlara çocuk parkı, parke taşı ve bordür döşemesi yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise geri dönüşüm alanlarını oluşturdu. Gemlik’in yeni oluşan bu mahallesinde meseleleri el birliği ile aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz” dedi.