0553 313 94 23

"Sosyal konut projesine başvuru 450 bini aştı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "(Sosyal konut projesi) Bugüne kadar tüm Türkiye'de başvurumuz 450 bini aştı. Pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun talepten dolayı taleplerini yeniden alacağız. Akabinde de emeklilerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da almaya başlamış olacağız. 19 Nisan'a kadar bu başvurularımız devam ediyor"- "Akabinde de ilk 50 bini yaptıktan sonra da talebe göre de illerimizde, ilçelerimizde bu sosyal konut talebine göre projelerimizi geliştireceğimizi de duyurmak isterim"

24 Mart 2019 Pazar 17:34
"Sosyal konut projesine başvuru 450 bini aştı"

ADANA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "Bugüne kadar tüm Türkiye'de başvurumuz 450 bini aştı. Pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun talepten dolayı taleplerini yeniden alacağız. Akabinde de emeklilerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da almaya başlamış olacağız. 19 Nisan'a kadar bu başvurularımız devam ediyor." dedi.

Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından açıklama yapan Kurum, Adana'nın tarımına, turizmine, sanayisine, şehrine, vatandaşın yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin birçok projeyi istişare ettiklerini ve belli kararlar aldıklarını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Adana'ya 45 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da yaklaşık 8,5 milyar liralık yatırımımız var. Bu yatırımlara bugün yapmış olduğumuz istişare neticesinde birçok yatırımımızın kararını aldık. Adana 5 Ocak Stadı'mızın yenisi, 33 bin kişi kapasiteli stadın yapımı artık son aşamaya geldi. Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi eliyle yapım yürütülüyor. Bitmesine müteakip eski stadımızın olduğu yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı da millet bahçesi yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdi. Stadın bitmesine müteakip Adana 5 Ocak Stadı'nın olduğu alana Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle bir millet bahçesi yapılacak. Bu yapım çerçevesinde ne belediyemizden ne de valiliğimizden hiçbir ücret alınmadan, tamamını bakanlığımız karşılayacağı millet bahçemizi Adanalı vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. İçerisinde millet kıraathanelerinin, yürüyüş yollarının, göletlerin olduğu ve vatandaşın 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği çok önemli bir millet bahçesini inşallah bu yıl içerisinde başlayıp en kısa zamanda da vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kurum, şehrin içerisindeki sanayi alanlarının Göztepe, Sarıçam ve Buruk mahalleleri arasındaki 8 bin dönümlük alana taşınacağını vurgulayarak, "Sanayi alanlarının dışarı çıkarılması şehrin içindeki o tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak adına da çok önemli." diye konuştu.

Seyhan Gölbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların tapu problemlerini de çözüme kavuşturduklarını belirten Kurum, vatandaşlara tapularını en kısa zamanda vereceklerini açıkladı.

Kurum, kentte içme suyu şebekeleri ve yağmur suyu hatları için de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, "Bu projeler bittiği zaman hem içme suyu şebekemiz hem kanalizasyon ve yağmur suyu şebekemiz yenilenmiş olacak. Adana'mıza bu anlamda çok büyük yol ve mesafe katmış olacağız." diye konuştu.

- "Sosyal konut projesine başvuru 450 bini aştı"

Kurum, Aladağ ilçesinde 300 kişi kapasiteli öğrenci yurdunu hibe kapsamında İlbank Genel Müdürlüğünce yaptıklarını söyledi.

Sosyal konut hamlesi hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye çapında 250 bin sosyal konut projemiz var 2023 yılına kadar. İlk etapta 50 bin sosyal konut projesini yapıyoruz. Bu kapsamda Adana'mızda da tam 2 bin 275 adet sosyal konutu projelendirdik. Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerimizde 475 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyorlar. Bugüne kadar tüm Türkiye'de başvurumuz 450 bini aştı. Pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun talepten dolayı taleplerini yeniden alacağız. Akabinde de emeklilerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da almaya başlamış olacağız. 19 Nisan'a kadar bu başvurularımız devam ediyor. Akabinde de ilk 50 bini yaptıktan sonra da talebe göre de illerimizde, ilçelerimizde bu sosyal konut talebine göre projelerimizi geliştireceğimizi de duyurmak isterim."

- Adana'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kurum, Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Hürriyet, Barbaros, Yenibey, Dağlıoğlu, Ova mahallelerini içeren bölgede ilgili belediyelerle ortak kentsel dönüşüm projesi yürüteceklerini bildirerek, "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mahalle kültürünü yansıtacağımız az katlı, bizim özümüzü, kültürümüzü, bu bölgenin mimari değerlerini yansıtacak projeyi de birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kentte 5 yıllık süreçte hızlı bir kentsel dönüşüm hamlesi yapılacağını aktaran Kurum, Adana'nın marka şehirler projesi kapsamında çok büyük bir yol kat edeceğini vurguladı.

Kurum, kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi vererek, inşaat çalışmalarını yaparken bir taraftan çevreyi ve doğayı koruyacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Adana Demirspor'un tesislerinin bulunduğu alanın da kiralanması için valiliğe alt kiracılık hakkı tanıdıklarını belirten Kurum, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzce valiliğimize bu alanın kiralanması ve Adana Demirspor'a verilmesine yönelik süreci de başlattık." dedi.

Bakan Kurum, Adanaspor'a da talep ettikleri alanda Adana Demirspor'a yaptıkları gibi valilik eliyle kiralama işlemi yapacaklarını sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:34
  1. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı
    1. Kazada hayatını kaybeden komando son..
    2. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    3. Yoğun bakımdaki kızını ziyarete..
    4. Otomotiv fabrikasından zehirlenmeye..
    5. Kazada yaşamını yitiren komanda Doğan,..
    6. Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e..
    7. Nasıranlı gençlerle bir araya geldi
    8. Malatya Yeşilyurt Belediyespor lidere..
    9. Mikail Sülük seçim çalışmalarını hız..
    10. Brexit başına bela oldu: May'e 'darbe'..
    11. Gürkan’dan seçim ziyaretleri
    12. Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava..
    13. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    14. Adıyaman 1954 Spor:1 - Düzce Spor:0
    15. En güzel Van kedisi "Spak"
    16. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    17. Afganistan'da hava saldırısında..
    18. Muhtar Mehmet Özpolat’ın kalp..
    19. Terör sevici Selahattin Demirtaş'tan..
    20. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    21. Osmanlı Turan Ocakları tekbirlerle..
    22. İkinci kattan merdiven boşluğuna düştü
    23. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    24. Fethiye’de orman yangını
    25. İngiltere Başbakanı May'e "İslamofobi..
    26. Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş..
    27. "Sosyal konut projesine başvuru 450..
    28. Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş..
    29. Türk balı kimlik kazanacak
    30. Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında