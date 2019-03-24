- "Sosyal konut projesine başvuru 450 bini aştı"

ADANA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin, "Bugüne kadar tüm Türkiye'de başvurumuz 450 bini aştı. Pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun talepten dolayı taleplerini yeniden alacağız. Akabinde de emeklilerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da almaya başlamış olacağız. 19 Nisan'a kadar bu başvurularımız devam ediyor." dedi.

Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından açıklama yapan Kurum, Adana'nın tarımına, turizmine, sanayisine, şehrine, vatandaşın yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin birçok projeyi istişare ettiklerini ve belli kararlar aldıklarını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Adana'ya 45 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da yaklaşık 8,5 milyar liralık yatırımımız var. Bu yatırımlara bugün yapmış olduğumuz istişare neticesinde birçok yatırımımızın kararını aldık. Adana 5 Ocak Stadı'mızın yenisi, 33 bin kişi kapasiteli stadın yapımı artık son aşamaya geldi. Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi eliyle yapım yürütülüyor. Bitmesine müteakip eski stadımızın olduğu yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı da millet bahçesi yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdi. Stadın bitmesine müteakip Adana 5 Ocak Stadı'nın olduğu alana Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle bir millet bahçesi yapılacak. Bu yapım çerçevesinde ne belediyemizden ne de valiliğimizden hiçbir ücret alınmadan, tamamını bakanlığımız karşılayacağı millet bahçemizi Adanalı vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. İçerisinde millet kıraathanelerinin, yürüyüş yollarının, göletlerin olduğu ve vatandaşın 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği çok önemli bir millet bahçesini inşallah bu yıl içerisinde başlayıp en kısa zamanda da vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kurum, şehrin içerisindeki sanayi alanlarının Göztepe, Sarıçam ve Buruk mahalleleri arasındaki 8 bin dönümlük alana taşınacağını vurgulayarak, "Sanayi alanlarının dışarı çıkarılması şehrin içindeki o tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak adına da çok önemli." diye konuştu.

Seyhan Gölbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların tapu problemlerini de çözüme kavuşturduklarını belirten Kurum, vatandaşlara tapularını en kısa zamanda vereceklerini açıkladı.

Kurum, kentte içme suyu şebekeleri ve yağmur suyu hatları için de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, "Bu projeler bittiği zaman hem içme suyu şebekemiz hem kanalizasyon ve yağmur suyu şebekemiz yenilenmiş olacak. Adana'mıza bu anlamda çok büyük yol ve mesafe katmış olacağız." diye konuştu.

- "Sosyal konut projesine başvuru 450 bini aştı"

Kurum, Aladağ ilçesinde 300 kişi kapasiteli öğrenci yurdunu hibe kapsamında İlbank Genel Müdürlüğünce yaptıklarını söyledi.

Sosyal konut hamlesi hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye çapında 250 bin sosyal konut projemiz var 2023 yılına kadar. İlk etapta 50 bin sosyal konut projesini yapıyoruz. Bu kapsamda Adana'mızda da tam 2 bin 275 adet sosyal konutu projelendirdik. Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerimizde 475 liradan başlayan taksitlerle 240 aya varan vadeyle vatandaşlarımız ev sahibi olabiliyorlar. Bugüne kadar tüm Türkiye'de başvurumuz 450 bini aştı. Pazartesi itibarıyla alt gelir grubu vatandaşlarımızın bu yoğun talepten dolayı taleplerini yeniden alacağız. Akabinde de emeklilerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize yönelik başvurularımızı da almaya başlamış olacağız. 19 Nisan'a kadar bu başvurularımız devam ediyor. Akabinde de ilk 50 bini yaptıktan sonra da talebe göre de illerimizde, ilçelerimizde bu sosyal konut talebine göre projelerimizi geliştireceğimizi de duyurmak isterim."

- Adana'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kurum, Seyhan ilçesinde Gülbahçesi, Hürriyet, Barbaros, Yenibey, Dağlıoğlu, Ova mahallelerini içeren bölgede ilgili belediyelerle ortak kentsel dönüşüm projesi yürüteceklerini bildirerek, "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mahalle kültürünü yansıtacağımız az katlı, bizim özümüzü, kültürümüzü, bu bölgenin mimari değerlerini yansıtacak projeyi de birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kentte 5 yıllık süreçte hızlı bir kentsel dönüşüm hamlesi yapılacağını aktaran Kurum, Adana'nın marka şehirler projesi kapsamında çok büyük bir yol kat edeceğini vurguladı.

Kurum, kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi vererek, inşaat çalışmalarını yaparken bir taraftan çevreyi ve doğayı koruyacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Adana Demirspor'un tesislerinin bulunduğu alanın da kiralanması için valiliğe alt kiracılık hakkı tanıdıklarını belirten Kurum, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzce valiliğimize bu alanın kiralanması ve Adana Demirspor'a verilmesine yönelik süreci de başlattık." dedi.

Bakan Kurum, Adanaspor'a da talep ettikleri alanda Adana Demirspor'a yaptıkları gibi valilik eliyle kiralama işlemi yapacaklarını sözlerine ekledi.



