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Sosyal Hizmet Merkezlerinden 10 milyon kişi faydalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşımız faydalandı" - "Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki ihtiyaçları karşılayan merkezlerin sayısı 2013'te 120 iken 2018'de 321'e ulaştı" - "Nöbetçi meslek elemanlarının bulunduğu ve 7/24 esasına göre çalışan merkezlerin sayısının, 2023 yılına kadar 424'e ulaştırılmasını hedefliyoruz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
Sosyal Hizmet Merkezlerinden 10 milyon kişi faydalandı

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan sosyal hizmet merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşın faydalandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireylere koruyucu, önleyici hizmetlerin tek bir çatı altında sunulduğu Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) çalışmalar sürdürülüyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, sosyal hizmet müdahalesini ve takibini gerçekleştiren SHM'lerde, çocuklara, gençlere, kadınlara, erkeklere, engellilere, yaşlılara ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verildiğini belirtti.

Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde bu hizmetlerin koordine edildiğini dile getiren Selçuk, merkezlerde ayrıca aile içi şiddeti önleme ve rehberlik, madde bağımlılığı ile mücadele, sosyo-ekonomik destek, şehit ve gazi ailelerine yönelik hizmet başvuruların da değerlendirildiğini söyledi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuk, kadın, engelli, yaşlı hizmetleri ile şiddet mağdurları, madde bağımlılığı, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet vermesi amacıyla açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinden geçen yıl 10 milyon vatandaşımız faydalandı. Sosyal hizmet merkezlerin sayısı, 2013'te 120 iken 2018'de 321'e ulaştı. Geçen yıl ise 45 SHM hizmet vermeye başladı. 43 ilde ise 2023'e kadar planlanan merkezlerin tamamı hizmete açıldı. Nöbetçi meslek elemanlarının bulunduğu ve 7/24 esasına göre çalışan merkezlerin sayısını, 2023 yılına kadar 424'e ulaştırılmasını hedefliyoruz."

- ŞÖNİM'in olmadığı illerde SHM'ler devreye giriyor

SHM'lerde uygulama, eğitim ve danışmanlık, şehit yakını ve gaziler ile diğer kurumların müdahalesini gerektiren alanlara yönlendirme gibi 4 genel hizmet alanı bulunuyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) bulunmadığı illerde, bu birimin görevini SHM'ler yapıyor. ŞÖNİM'lerde çalışan psikolojik danışmanlar ve rehberler, öğretmenler, psikologlar, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları da bu merkezlerde görev alıyor.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:07
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