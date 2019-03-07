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Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan hakkında çıkan iddialara cevap

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hakkında çıkan iddialara ilişkin, “Üzerime atılmış böylesine üzücü bir asılsız yük var.

07 Mart 2019 Perşembe 11:39
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan hakkında çıkan iddialara cevap

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hakkında çıkan iddialara ilişkin, “Üzerime atılmış böylesine üzücü bir asılsız yük var. İçerisinde bulunmuş olduğum konu son derece hassas ve üzücüdür” dedi.


Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hakkında basında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Nacar, örf ve adetlerine son derece düşkün, ahlaklı bir ailede yetiştiğini belirterek, evlatlarına son derece düşkün bir baba olarak böyle bir konunun içerisinde yer almanın kendisini üzdüğünü ifade etti. Nacar, “Elbetteki gerçekler ortaya çıktı, suçsuz olduğuma mahkeme kanaat getirdiği için dışarıdayım. Aslında hem üzgünüm hem mutlu. Öz çocuğumla alakalı böylesine hassas ve kabul edilemez bir konu içerisinde olmaktan ötürü üzgünüm ama suçsuz olduğuma sayın hakimlerin kararı ile serbest bırakılmama ve tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına da bir o kadar mutluyum. Elbette ki hayatta her şey insanlar için. Yüce Allah’ıma inancım tam. Ahirette veremeyeceğim hesabın içine asla girmem. Bu dünya geçici, bizim esas yaşayacağımız bir ebedi hayat var, ahiret var. Hesabını veremeyeceğim bir durum olmadığı için ve içim, gönlüm son derece rahat olduğu sebebi ile bu üzücü süreci Rabbimin yüce adaletine sığınarak alnımın akı ile çıktım. Umarım ki benim yaşadığım bu asılsız süreci kimse yaşamaz. Adalet yerini buldu, şükürler olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:39
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