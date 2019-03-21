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Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında

Kayseri’ye bağlı çevre ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Merkezleri onuncu hizmet yılını kutluyor.

21 Mart 2019 Perşembe 14:00
Sosyal Güvenlik Merkezleri 10 yaşında

Kayseri’ye bağlı çevre ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Merkezleri onuncu hizmet yılını kutluyor.


Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile kurulan Kayseri’de faaliyet gösteren 9 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerinde Onuncu Hizmet Yılı heyecanı yaşanıyor.


Konu hakkında bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül “2006 yılında yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile hayatımıza Sosyal Güvenlik Merkezleri girmiş oldu. Yerinde hizmet anlayışı konseptini kendine ilke edinen Sosyal Güvenlik Kurumu bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra nüfus, merkeze uzaklık gibi kriterleri de göz önüne alarak ihtiyaç duyulan yerlere Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerini açtı. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Melikgazi ve Kocasinan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerini merkez ilçelerde açtıktan sonra asıl ihtiyaç duyduğumuz çevre ilçelerde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerini açmak için çalışmalara hız verdik. Bu amaçla o dönemde büyük gayretler sonucu Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Talas ve Yahyalı ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerini 21 Mart 2009 tarihinde hizmet açtık. Bu yerleri belirlerken birinci önceliğimiz yerleşim yerinin merkeze olan uzaklığı idi. Vatandaşımızın basit işlemler için yüzlerce kilometre yol kat etmesini önlemek için mesafe kriterine baktık. Bugün Yahyalı’nın bir köyü İl Merkezine yaklaşık 190 kilometre mesafede. Sarız’ın en uçtaki bir köyü keza merkeze oldukça uzak. Bu merkezleri açarak vatandaşlarımız yerinden hizmet alır hale geldi. Emeklilik işlemleri dışında hemen bütün işlemler bu merkezlerden yapılmakta.” Dedi. Merkezlerde görevli personel profili hakkında da bilgi veren Hasgül “Vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en sağlıklı biçimde hizmet alabilmesi için nitelikli, birçok konuya hakim memurlarımızı bu merkezlerde görevlendiriyoruz. Bu konuda gayet isabetli kararlar aldığımızın kanısındayım. 10 yılda bu merkezlerden gelen şikayet sayısı yok denecek kadar az. Bu da bu Merkezlerimizin gayet iyi bir biçimde işlediğini göstermekte. Merkez ilçedeki merkezlerimiz de dahil tüm merkezlerimizde en iyi, en hızlı, en sağlıklı hizmeti vermek başta da dediğim gibi birinci önceliğimiz.” Develi ve Yahyalı İlçelerindeki Merkez Müdürlükleri için bu on yıl zarfında yeni hizmet binaları yapıldığını ifade eden Hacı Ali Hasgül, “Develi ve Yahyalı İlçelerindeki Merkez Müdürlüklerimiz yeni hizmet binalarına kavuştular. Bu hizmet binalarımız modern çizgilere sahip mimari tasarımla yapıldı. Bu binalar hizmete girdiği ilçelerin vitrini olabilecek güzellikte. Hizmet binalarımız Nevruz Bayramında açtığımız için ben bahar çiçekleri olarak değerlendiriyorum. Tüm merkezlerimizi bu şekilde değerlendiriyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:00
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