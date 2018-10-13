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Sosyal Girişimcilik ödülleri başvuruları için son 2 gün

Türkiye’ye sosyal alanda katkı sağlayan gençleri bir araya getirmek ve girişimciliğe teşvik etmek amacıyla hayata geçen Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahipleriyle buluşacak.İş dünyası ve STK’ların geniş katılım göstereceği zirvede Sosyal Girişimcilik Ödülleri için başvurular devam ediyor. 14 Ekim’de son başvuruların toplanacağı zirvede en başarılı 6 proje toplam 48 bin TL destekle buluşacak

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:11
Sosyal Girişimcilik ödülleri başvuruları için son 2 gün

Türkiye’deki gençlik STK’larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek, daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) yeni bir zirveye imza atıyor.“Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” temasıyla gerçekleşecek zirvede gençler, topluma fayda sağlayan ve iyilik odaklı projeleriyle yarışacaklar.

Son Başvuru 14 Ekim’de

TGSP’nin önderliğinde yürütülen zirvede;Gençlik ve Sosyal Girişimcilik ödülleri için katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine başvuru süresi 14 Ekim’e kadar uzatan TGZ (Türkiye Gençlik Zirvesi) Kurulu, amaçlarının her şeyden önce gençleri cesaretlendirmek ve girişimciliğe teşvik etmek olduğunu açıkladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kongre Merkezi’nde, 3 Kasım tarihinde ödüllerin sahibini bulacağı zirve, gençliğin temel sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmayı hedefliyor. ‘Türkiye Gençlik Profili Araştırması’ sonuçlarının da açıklanacağı zirvede sosyal girişimcilik sunumları dinlenecek. Zirveye, projesine güvenen girişimci gençler ve sosyal girişimcilik alanında meraklı herkes başvurabilir.

Toplam 48 Bin TL’lik ödül verilecek

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı açıklayan, kâr amacı gütmeyen projeler değerlendirilerek 6 en başarılı proje ödüllendirilecek. Özgün, ilham veren ve en iyi örnek oluşturan sosyal girişim projelerinin ödüllendirileceği zirvenin birincilik ödülü 15 Bin TL, ikincilik ödülü 10 Bin TL, üçüncülük ödülü 8 Bin TL, mansiyon ödülleri (3 proje) 5 Bin TL olacak.

Başvuru koşulları

  • Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamalı
  • Kâr amacı gütmeyen uygulama olmalı
  • Gençlerin öncülüğü ve aktif katılımı ile gerçekleştirilmeli
  • Tamamı veya en azından bir kısmı uygulanmış olmalı
  • Türkiye ve dünyada bilinen benzeri bir uygulama olmamalı
  • Başvurular en az 5 dakikalık videolar halinde paylaşılmalı

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için turkiyegenclikzirvesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:11
  1. Sosyal Girişimcilik Ödülleri

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