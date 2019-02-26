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Sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor.

26 Şubat 2019 Salı 16:18
Sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor.


Merkezde gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanabildiği başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, ikinci etap eğitimleri; Sosyal Girişimcilik Başlangıç Eğitimi ve Sosyal İş Kurma Eğitimi olmak üzere iki başlıkta gerçekleştirildi. Sosyal Kuluçka Merkezi Danışma Kurulu üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeyda Taluk tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasına katılan gençlere katılım sertifikaları takdim edildi. Eğitim çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten katılımcılar, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.


“Gençlere destek devam edecek”


Gençlerin, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları yaratılmasını amaçlayan eğitimler ücretsiz olarak düzenleniyor. Eğitim çalışmaları ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek olunuyor. Öte yandan düzenlenen eğitimleri tamamlayan gençler, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden faydalanmaya devam edebilecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:18
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