Sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Merkezde gençlerin iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanabildiği başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, 2. etap eğitimleri; Sosyal Girişimcilik Başlangıç Eğitimi ve Sosyal İş Kurma Eğitimi olmak üzere iki başlıkta düzenlenirken Sosyal Girişimcilik Başlangıç Eğitimi 16-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Sosyal Kuluçka Merkezi Danışma Kurulu üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeyda Taluk tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasına katılan 25 kişiye katılım sertifikaları takdim edildi.

Eğitim çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten katılımcılar, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Gençlere destek devam edecek

Gençlerin serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları oluşturulmasını amaçlayan eğitimler ücretsiz olarak düzenleniyor. Eğitim çalışmaları ile gençlerin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek olunuyor. Öte yandan düzenlenen eğitimleri tamamlayan gençler, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden faydalanmaya devam edebilecek. 2. etap eğitimleri kapsamındaki Sosyal İş Kurma Eğitimi ise 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.