Sosyal Fayda Zirvesi iyiliğe odaklanıyor

2013 yılından beri İstanbul’da gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nin 6.’sı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve TBWA\FORGOOD tarafından 25 Ekim Cuma günü yapılacak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katılacak. Bill Clinton, Tony Blair, Bill Gates gibi isimlere danışmanlık yapmış olan Raj Kumar da zirvenin ana konuşmacısı olacak.

“İyiliğe Giden En Kısa Yol” temalı etkinlikle, insani gelişme yeniden tanımlanırken teknoloji ve yeni medyanın insanların ve gezegenin iyiliği için nasıl kullanılabileceğinin incelenmesi hedefleniyor.