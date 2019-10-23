Sosyal Fayda Zirvesi iyiliğe odaklanıyor

Sosyal Fayda Zirvesi’nin 6.’sı 25 Ekim Cuma günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:26
Sosyal Fayda Zirvesi iyiliğe odaklanıyor

2013 yılından beri İstanbul’da gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nin 6.’sı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve TBWA\FORGOOD tarafından 25 Ekim Cuma günü yapılacak. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katılacak. Bill Clinton, Tony Blair, Bill Gates gibi isimlere danışmanlık yapmış olan Raj Kumar da zirvenin ana konuşmacısı olacak.

İyiliğe Giden En Kısa Yol” temalı etkinlikle, insani gelişme yeniden tanımlanırken teknoloji ve yeni medyanın insanların ve gezegenin iyiliği için nasıl kullanılabileceğinin incelenmesi hedefleniyor.

Günün Özeti

  1. İstanbul
  2. Sosyal Fayda Zirvesi
  3. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye
  4. TBWA\FORGOOD
  5. Zorlu Performans Sanatları Merkezi
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  7. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
  8. Bill Clinton
  9. Tony Blair
  10. Bill Gates
  11. Raj Kumar
  12. İyiliğe Giden En Kısa Yol
  13. yeni medya
  14. teknoloji
  15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Günün Özeti

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