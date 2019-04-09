0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehirde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert bırakmamak için ‘Sosyal Destek Gümüşhane’ projesi başlattıklarını söyledi.

09 Nisan 2019 Salı 16:18
Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehirde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert bırakmamak için ‘Sosyal Destek Gümüşhane’ projesi başlattıklarını söyledi.


Gümüşhane’de kimsesiz, sahipsiz, öksüz, yetim, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler, bakıma muhtaç bireyler ve dezavantajlı kesimin devletin hizmet ve imkanlarından faydalanması amacıyla hazırlanan ‘Sosyal Destek Gümüşhane’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürütücü olduğu projenin gerekçesi ise kamu hizmetlerinin ve sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin daha fazla vatandaşa iletilmesi olarak belirlendi.


Vali Kamuran Taşbilek’in talimatıyla hazırlanan proje kapsamında ekipler ve teknik altyapının oluşturulmasının ardından Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında ilk olarak proje uzmanları tarafından sunum gerçekleştirildi.



“Onlar dertliyse bizim gülmemiz haramdır”


Sunumun ardından yaptığı konuşmada projenin felsefesinin önemine vurgu yapan Vali Taşbilek, “Gümüşhane’nin hiçbir yerinde girilmedik ev, dinlenmedik hikaye bırakılmamak adına düzenlenmiş bir proje. İnsanlarımızın evindeki durumu, gözümüzle ve duygularımızla fotoğraflayabilirsek o evde herhangi bir sıkıntı var mı, o evde yaşayan çocukların hayattan beklentileri ne, anne babası olmayan çocuklarımızın farklı bir sıkıntısı var mı? Aile bütünlüğü olmakla birlikte, ekonomik sıkıntılar içinde o çocukların durumları nedir? Birinci amacımız bu. Bunlara vakıf olup onların dertleriyle dertlenebilmek, tabiri caizse komşumuz, beraber yaşadığımız insanlar aç iken bizim tok yatmamız mümkün değil prensibiyle hareket etmek. Onlar dertliyse bizim gülmemiz haramdır prensibiyle hareket etmek. Bunları sağlayabildikten sonra amacımız da sadece sosyal hizmetler ve ekonomik ihtiyaçlardan ziyade, o insanca yaşamanın gereği, devletin millet için var olduğu hissiyatını onlara verebilmek” dedi.



“Bizim devlet olarak temel görevimiz insanlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmek”


Proje ile devlet çarkının aksadığı, vatandaşın problem yaşadığı bölgeyi anında teşhis edebilmek ve sıkıntıları anında diğer hizmet sunucularına iletip kurumun o sorunun farkında olmasının sağlanacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Vatandaşın talebinin ne olduğu ve sürecin devlet adına takip edildiğini bilecek. Bizim devlet olarak temel görevimiz insanlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmek. O hizmetten doğru, dürüst, güvenilir, emin ve hızlı bir şekilde vatandaşımızı faydalandırmaktır. Devletimiz tarafından sunulan hizmetler belirlenen süreler ve hukukun cevaz verdiği sınırlar içerisinde doğru ve hızlı bir şekilde yapılmak zorunda. Devletin millete yakışır şekilde sevgi ve muhabbetle yapılıp yapılmadığının da denetlenmesi bu proje için çok önemli bir şey” diye konuştu.



“Bu ilde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert kalmışsa biz işimize eksik yapmış olarak kabul edeceğiz”


Projenin asıl kahramanları olan sosyal hizmetler ve vakıftaki kadronun olacağını, onların birebir o evlere gireceğini, devletin gülen yüzünü göstereceklerini dile getiren Vali Taşbilek, “O evin hikayesini gözlerimizle tartacağız. Karşı tarafın izin verdiği ölçüde öğreneceğiz. O öğrendiklerimizden çözülebilecek ne varsa, devlein kurumlarıyla paylaşılması ve bizim haberdar olmamız noktasında köprü olacaksınız. Köprü olarak bizleri haberdar edeceksiniz. Biz bir aile olarak, bize güvenen insanların o evlerde kalmış her sıkıntıyı öğrenir öğrenmez canla başla onların derdine koşacağımızdan hiç şüphem yok. Bunun sonunda bu ilin bu sıkıntılardan arındırılmış, bu memleketin vatandaşı olmaktan övünç duyar hale getirdiğimizde görevimizi yapmış sayacağız. Devletimiz gücü ölçüsünde Allah’a şükür zenginleşmesine ve güçlenmesine bağlı olan her şeyi yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Biz yine devlet olarak insanımızın içinde neler yaşanıyor ona da vakıf olmak zorundayız. Bu ilde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert kalmışsa biz işimize eksik yapmış olarak kabul edeceğiz. Vatandaşımızı mutlu, müreffeh, huzurlu ve bu devletin vatandaşı olmaktan gurur duyan hale getirmek bizim asli görevimizdir. Allah’ın izniyle bunu elbirliğiyle hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.



Sosyal Destek Gümüşhane Whatsapp hattı kurulacak


Vali Taşbilek, bu çalışma kapsamında bir de whatsapp hattı kuracaklarını böylelikle vatandaşların da bu iyilik hareketine katılacağını belirterek, “Onların da desteği ve yönlendirmesiyle ulaşılmamız istenen ailelere ulaşma noktasında vatandaşlarımızda bu sistemin içerisinde olarak, canla başla çalışmamıza katkı sağlayacaklardır. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah projemiz memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlara vesile olacak bir proje olur” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:18
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi gözaltında
    1. 4 ilde eş zamanlı baskın! 29 kişi..
    2. Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı
    3. Baydilli esnafa karanfil dağıttı
    4. ERÜ "El hijyeninde" Avrupa birincisi
    5. Kolombiya’da son iki haftada binlerce..
    6. Kütahya İl Genel Meclisi’nin üçte..
    7. Demir’den başarılı sporcuya altın ödülü
    8. Başarılı sporcuya altın ödülü
    9. İran ordusundan "terörist ABD..
    10. 13 üst düzey terörist etkisiz hale..
    11. 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul..
    12. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    13. TCMB döviz kurları
    14. Türkiye Afet Acil Durum Yönetimi..
    15. Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!
    16. İzmir’de "Sünnetin Gerekliliği" adlı..
    17. Sosyal Destek Gümüşhane projesi başladı
    18. Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye..
    19. Rektör Şahin’den değerlendirme..
    20. Kadıköy'deki cinayet
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer