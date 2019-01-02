0553 313 94 23

10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu farkedemediler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalının yaptığı sosyal deney korkunç gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Küçük bir erkek çocuğun kayıp olduğuna yönelik ilanı alan vatandaşlardan çok azı 10 metre ileride duran ilandaki çocuğu farkedebildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu farkedemediler

Bursa Gemlik'te yapılan sosyal deneyde, 8 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafı çekilerek, kayıp olduğuna yönelik ilan hazırlandı. İlan, ilçenin en işlek noktalarından olan İstiklal Caddesi'nde dağıtıldı. Bazılarının ilana tepkisiz kaldığı görüldü. İlanı alanlar ise inceledi. Ancak pek çok kişi, 10 metre ileride duran ilandaki kayıp olduğu belirtilen çocuğu fark etmedi.

İlanı alan, ancak çocuğu göremeyen vatandaşlar, caddenin sonunda durduruldu. Vatandaşlara, bunun bir sosyal deney olduğu anlatıldı. Çocuğun kaybolmadığına sevinen vatandaşlar, dikkatsiz davrandıkları içinse üzüldü. Sosyal deney videosu, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

"İnsanlar dikkat etmiyor"

Sosyal deneyi hazırlayan ekibin başında olan Serkan Kaynar, Sosyal deneyi ne yazık ki, son zamanlarda bu tip ilanların sayısının artmasından dolayı yaptık. İlanların sayısı çok fazla olduğu için pek çok insan dikkat etmiyor. Sadece sosyal medyada paylaşıp geçiyorlar. Ama bu hayatın bir de gerçekleri var, bu gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Belki o ilandaki kişiyi ve çocuğu siz de görebilirsiniz diyerek, vatandaşları empati yapmaya çağırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
  1. Bursa
  2. bursa
  3. sosyal deney
  4. Serkan Kaynar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
    1. Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    3. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    4. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    5. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    6. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    7. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    8. Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar..
    9. ABD askerleri çekilmeye başladı!..
    10. Dev şirket TMSF'ye devredildi!
    11. Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri..
    12. Kırklareli'nde kuş ölümleri
    13. İsrail güçleri 2018’de 312..
    14. Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
    15. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    16. Türk bayrağı taşıyordu... Başından..
    17. Başkan Sayyıdan'ın acı günü
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştirmedi
    20. Elazığ'da baraj gölü buz tuttu
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün