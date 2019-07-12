Sosyal çalışma programı katılımcıları göreve başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü arasında imzalanan “Sosyal Çalışma Programı” kapsamında 23 üniversite öğrencisi göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığının icraat programları içinde yer alan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü arasında imzalanan “Sosyal Çalışma Programı” kapsamında yükseköğretim öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla üç ay süreli olarak 23 üniversite öğrencisi Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde göreve başladılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, öğrencilere çalışacakları şubeler ve faaliyet alanları ile alakalı genel bilgiler vererek, sosyal çalışma programının verimli geçmesini temennisinde bulundu.