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Sosyal Çalışma programı

SANKO Üniversitesi öğrencilerine İş-Kur (Türkiye İş Kurumu) tarafından, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarında toplum yararına işlerde çalışırken, aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:16
Sosyal Çalışma programı

SANKO Üniversitesi öğrencilerine İş-Kur (Türkiye İş Kurumu) tarafından, üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarında toplum yararına işlerde çalışırken, aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilere mezun olmadan önce mesleki ve maddi kazanç elde edebilecekleri bu programı iyi değerlendirmelerini söyledi. İş - Kur Sosyal Çalışma Programı Servisi Birim Şefi Nur Kagan ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Reşat Sönmezoğlu ise Sosyal Çalışma Programına ilişkin bilgiler verdi.


Bu yıl ilk defa uygulanacak olan bu programa başvura şartlarına değinilerek, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabileceği bildirildi. Haftada 3 gün olmak üzere, 3 ay süreyle kamu kurumlarında çalışma imkânı sağlayacak bu programa başvuruda ikamet şartı aranmadığını belirten uzmanlar,8 Temmuz 2019 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek programın detayları için www.iskur.gov.tr adresi ziyaret edilerek, kullanıcı girişiyle başvuru yapılabileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:16
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