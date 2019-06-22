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Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 2018-2019 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 2018-2019 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Törende mezun olmaya hak kazanan 450 öğrenci belgelerini aldı.


Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MYO Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, meslek yüksekokullarının Türkiye ve gelecek adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Üniversite ve sanayi işbirliği noktasında meslek yüksekokullarının ayrıca bir organik bağ içerisinde bulunduğuna işaret eden Rektör Yardımcısı Yılmaz; “Meslek yüksekokulları bizim için son derece önemli ve üzerinde ilgiyle durduğumuz bir konudur. Piyasadaki mezun talebine bağlı olarak son yıllarda bu okullara ilginin yükseldiğini görüyoruz. Mezuniyetiniz sizlere, sizi eğiten öğretim elemanlarına ve ailelerinize hayırlı olsun. Umut ettiğiniz kariyeri gerçekleştirmeniz adına sizlere başarılı bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.


MYO Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya ise, öğrencilerin mezuniyet töreninde bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Mezuniyetlerin öğrenciler, öğretim elemanları ve aileler için çok önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya; “Okulumuzun kuruluşundan itibaren yaklaşık olarak 10 bin öğrenciyi mezun ettik. Mezun vermek ülkemizin şartları açısından büyük bir önem taşıyor. Ancak öğrencilerimizin sadece mezun olması yetmiyor. Şimdi iş bulma dönemi başlıyor. Bu noktada sizlere ve ailelere önemli görevler düşüyor. Eğitimin sürekli olduğunu unutmayın. Kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Bugünden sonra temel hedefiniz hayat boyu eğitim çerçevesinde kendinizi geliştirmeye ve yeni bilgiler öğrenmeye devam etmek olsun. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.


Törenin sonunda dereceye girenler mezuniyet kütüğüne çivi çakarken, belgelerini alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. bilim
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