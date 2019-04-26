Sosyal belediyecilikte örnek

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım ve evde bakım projeleri kapsamında 10 binlerce vatandaşa hizmet ve destek verdi.

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin örnek gösterildiği illerden biri olan Samsun’da 2018 yılında vatandaşlara yardım yağdı. Birçok 65 yaş üstü insan ve durumu olmayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden ayni ve nakdi yardım aldı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projeleri kapsamında 936 kişiye sosyal yardım, 261 kişiye kıyafet yardımı, 123 kişiye eşya yardımı, 2 bin 932 kişiye Ramazan yardımı ve 719 aileye de 600 ton yakacak yardımı yaptı.

Yaşlılara ve Düşkünlere Evde Bakım Hizmeti Projesi kapsamında ise 8 bin 481 kişiye kişisel bakım ve temizlik hizmeti verildi. 3 bin 73 kişinin sağlık kontrolü yapıldı. 844 kişiye psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmeti verildi. 934 kişi hakkında sosyal inceleme yapıldı. 2 bin 210 kişiye düzenli olarak evinde yemek hizmeti verildi. 26 bin 430 kişiye sıcak yemek hizmeti verildi. Bin 260 aileye bez yardımı yapıldı ve 6 bin 214 kişiye banyo hizmeti verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Çocukken yanınızda anneniz varı, şimdi biz varız” sözünden yola çıkarak 2 bin ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü insana, bakım hizmeti gerçekleştirdi.