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Medya

Soruyu duyunca çılgına döndü! Emre Kınay muhabirin üzerine yürüyüp hakaretler savurdu

Dün akşam arkadaşlarıyla bir mekana giden İYİ Partili Emre Kınay, tuvaletten dönerken düşen kız arkadaşını görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı. Gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturan Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:50:00 -
Soruyu duyunca çılgına döndü! Emre Kınay muhabirin üzerine yürüyüp hakaretler savurdu

İYİ Partili Emre Kınay, dün akşam yakın arkadaşları ve kız arkadaşıyla Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Lavabodan dönen kız arkadaşının düştüğünü gören Kınay, hızla masadan kalkarak kız arkadaşının yardımına koştu. O anlarda görüntülendiğini fark eden Kınay, bir anda sinirden deliye döndü.

Küfür ve hakaretler savurdu

Kız arkadaşıyla olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı. Alkollü olduğu iddia edilen Kınay, konuşmakta güçlük çekerken küfür ve hakaretler savurdu. Bir muhabirinin "saat 12'yi geçti hala mekandasınız" sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Kınay, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti.

Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve kız arkadaşı mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı. Karaköy'deki polis merkezine giden Emre Kınay kendisini görüntülemeye çalışan medya mensuplarından şikayetçi oldu.

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