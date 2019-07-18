"Sorunların temel sebebi yöneticilerin keyfi yorumlarıdır"

İSTANBUL (AA) - Hak-İş'e bağlı Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, kadroya geçen üyelerinin ciddi sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Bütün bu sorunların yaşanmasının en temel sebebi KHK değil, yöneticilerin keyfi ve yanlış yorumlarıdır." dedi.

Öz Büro İş, kadroya geçen üyelerinin yaşadıkları sorunları dile getirmek amacıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Gülbaba, 2 Nisan'da 696 sayılı KHK ile kadroya geçen sendika üyelerinin ekonomik kayıp yaşadığını ve psikolojik baskılara maruz kaldığını öne sürdü.

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan veri kayıt personelleri başta olmak üzere üyelerinin hastanelerde yaşanan süreçlerin tamamında hizmet verdiğini, doktorların ve hastaların bütün iş yükünü omuzladığını ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını iddia eden Gülbaba, emekleriyle "Taşeron çalışanıyken yaşadığımız hak kayıplarının, haksız ve yanlış uygulamaların sebebi olarak taşeron sistemini görüyor bunu anlayabiliyorduk. Ancak kadrolu olduktan sonra bu sorunların ve haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz. Kamuda işini öz veriyle yapan ancak taşeron sistemindeyken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan üyelerimizin sorunlarının artık çözülmesi için yetkilileri empati yapmaya ve yapılan bu büyük dönüşüme yakışır düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Öz Büro-İş Genel Başkanı Baki Gülbaba, yaşadıkları sorunların ne KHK ile ne de hizmet kalitesi ile bir ilgisi olduğunu vurgulayarak, yaşadıkları sorunları şöyle sıraladı:

"Haftalık çalışma süresi ile ilgili uygulama sorunları, acil servis çalışanlarının mesai ve fazla mesai sorunu, ara dinlenmelerinin kullandırılmaması, iş elbisesi sorunu, yıllık izinlerin kullanılması konusunda yaşanan sorunlar, refakat izinleri hakkının verilmemesi, kadroya geçişten sonra nakil-tayin hakkının hala verilmemesi, iş kolları ve NACE kodlarının hatalı belirlenmesi, her hastanede farklı uygulamaların yapılması, yol ve yemek paralarının ödenmemesi. Bütün bu sorunların yaşanmasının en temel sebebi KHK değil, yöneticilerin keyfi ve yanlış yorumlarıdır. Çünkü KHK'nin 112. maddesinde bütün bu ekonomik, sosyal ve idari sorunların Kamu Çerçeve Protokolü ile çözülmesinin yolu açıkken 15 aydır bu konuda bir adım atılmamış olmasını doğru bulmuyoruz. KHK'de eski bütün haklarımızla beraber kamuya devrolduğumuz açıkça belirtilmişken; yüzdelik dilimlerimiz bordrolarımızdan çıkarıldı, eğitim intibaklarımız bordrolarımıza yansıtılmadı, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmelerinde 2018 yılı zam oranı yüzde 8 ancak TÜİK'in açıkladığı 2018 enflasyonu yüzde 21 ve aradaki fark yüzde 13 iken enflasyon farkı bordroloarımıza yansıtılmadı. Üyelerimizin alması gereken ikramiyeler ve tediyelerin ödemelerinde iş yeri yöneticilerinin keyfi uygulamalarından kaynaklanan sorunlar devam etmektedir. Hastanelerde çalışan, hastanenin bel kemiği olan HBYS işi yapan üyelerimiz henüz kadroya geçememiştir ve umutla kadro haberini beklemektedirler."

Gülbaba, bütün bu sorunların ve beklentilerin çözülmesinin tek yolunun hükümet ile Hak-İş arasında 1 Ocak 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan "Kamu Çerçeve Protokolü" olduğunu ve vakit geçirilmeden imzalanması gerektiğini söyledi.