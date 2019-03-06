0553 313 94 23

"Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "(İzmir) Mevcut büyükşehir ve ilçe belediyelerini 20-25 yıldır idare eden zihniyet, sorunları çözmek için adım atmak yerine halının altına süpürerek süreçleri yönetti"

06 Mart 2019 Çarşamba 21:06
"Sorunları halının altına süpürerek süreci yönettiler"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de CHP'nin idaresindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, sorunları çözmek yerine halının altına süpürerek süreci yönettiğini savundu.

Partisinin Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de 1 milyona yakın konuttan 780 bininin imar barışı için başvurduğunu aktardı.

Kentin çözümlerinin yıldan yıla zorlaştığını dile getiren Dağ, "Mevcut büyükşehir ve ilçe belediyelerini 20-25 yıldır idare eden zihniyet, sorunları çözmek için adım atmak yerine halının altına süpürerek süreçleri yönetti. 5 yıl önce ufak tefek işlerle çözüme kavuşturulabilecek olan sorunlar, 5 yıl içinde zor hale geldi, bir 5 yıl sonra neredeyse imkansızı konuşur hale geleceğiz. 24 gün sonra vereceğimiz karar, 5 yıl süresince bizim nasıl ve ne şekilde yönetileceğimizin en büyük göstergesi olacak." diye konuştu.

Dağ, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu, bu süreçte İzmir'in dört bir yanına büyük hizmetler kazandırdıklarını ve bunları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda yerel yöneticilere ihtiyaç olmadığını anımsatan Dağ, kentin daha fazla hizmete ihtiyaç duyduğunu ve AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi ve bir kez daha ülkeyi genel seçime götürmek isteyenlerin olduğunu söyleyen Dağ, "10 Mart'ı işaret edenler acaba bir yerlerden mesaj mı aldı? Bugün 10 Mart'ı işaret edenler Pensilvanya'nın sözcülüğünü mü yapıyorlar? Geçen seçimlerde 'turpun büyüğü heybede' diyenler vardı, 15 Temmuz geçtikten sonra 6 ayda bir, 'baharda içeridekiler çıkacak' baharları bir türlü bitmedi ve Allah'a şükür onların dediği olmadı. Şimdi CHP Grup Başkanvekili çıkmış 10 Mart'ı işaret ediyor. Daha dün Amerika'dan S-400 konusunda bazı yaptırımlar olabilir ifadesi ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Allah'ın izniyle siz bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın boynunu bükük bırakmadınız." diyen Dağ, "Bu seçimde de bükük bırakmamaya, mert, güçlü, dik yürüyen haliyle Washington'da, Londra'da, Paris'te dik yürütmeye var mısınız... Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Dağ, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu'na destek verilmesini istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:06
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. Hamza Dağ
  3. seçim2019
  4. SKM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in izini takip ediyoruz"
    1. "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in..
    2. İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler..
    3. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2..
    4. "Meslek eğitiminde önemli fırsat:..
    5. "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum"..
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    8. Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında..
    9. TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 -..
    10. Başkent’te aquaparkta yangın
    11. GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    13. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli..
    14. O antrenör kalp krizinden öldü
    15. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    16. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na..
    17. Belediye başkan yardımcısı ile fen..
    18. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    19. "Sorunları halının altına süpürerek..
    20. CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir..
    21. Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500..
    22. Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’da..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    24. Ülke diken üstünde! Volkan harekete..
    25. Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası..
    26. Hem şiddet gördü, hem de süresiz..
    27. Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok..
    28. Avusturya'da hükümet mültecilere..
    29. Gana'da 6 Mart Bağımsızlık Günü
    30. Berber dükkanında 306 parça tarihi..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'