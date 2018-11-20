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'Sorunları birlikte aşacağız!'

Şarkıcı Ogün Sanlısoy, otizmli oğlunun eğitimiyle ilgili attığı tweet’te artık evde eğitim vermek istediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tweet’e “Sorunları birlikte aşacağız, en kısa zamanda buluşalım” diye cevap verdi.

20 Kasım 2018 Salı 09:27
'Sorunları birlikte aşacağız!'

Türkiye'nin köklü heavy metal gruplarından Pentagram'ın solisti Ogün Sanlısoy, geçtiğimiz günlerde otizmli çocuğu Ozan Barış'ı zorunlu eğitim sisteminden alıp evde kendileri eğitim vermek istediklerini belirten bir tweet attı.

Sanlısoy, yaptığı paylaşıma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da etiketledi. Ünlü müzisyen, tweet'inde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Oğlumuz Ozan Barış, okulda iyi bir eğitim alsın diye yıllardır yaptığımız mücadeleden vazgeçiyoruz. Otizmli çocukların eğitim sorunları, çocukların ve ailelerin durumu inanın bildiğinizin çok ötesinde. Çocuğumuzun zorunlu eğitim sisteminden muaf tutulması isteğimizi, bilgilerinize sunuyorum. Bundan sonra gerekli eğitimi, evde kendimiz vermek için var gücümüzle çalışacağız. Uygun bir vaktinizde, Ozan ile yaptığımız bu şarkıyı, gözlerinizi kapatıp dinlemenizi de ayrıca rica ediyorum. Sevgi ve saygılarımızla.

Bu paylaşımın ardından Sanlısoy'un yazdıklarına kayıtsız kalamayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanlısoy'a bir tweet'le karşılık verdi.

Ozan Barış'ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. Bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan'a selamlar…'

Karşılıklı yazışma sonrası Sanlısoy da "Sayın Bakanım, ilginize teşekkür ederiz. Ne zaman isterseniz Ozan Barış ve aynı durumda olan özel çocuklarımız için görüşmeye, konuşmaya hazırız. Selamınız iletildi" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:27
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