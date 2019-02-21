0553 313 94 23

Sorunlara yerinde tespit

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Teferrüç Mahallesi’nde tek tek esnafları gezip, teleferik meydanında yaşanan trafik sıkışıklığının yapılacak düzenlemelerle ortadan kaldırılacağını söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:52
Sorunlara yerinde tespit

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Teferrüç Mahallesi’nde tek tek esnafları gezip, teleferik meydanında yaşanan trafik sıkışıklığının yapılacak düzenlemelerle ortadan kaldırılacağını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sorunları ilk ağızdan öğrenip, yerinde tespitler yapmak amacıyla 15 aydır sürdürdüğü mahalle gezilerine Teferrüç Mahallesi’ni de ekledi. Teleferik Meydanı civarındaki tüm esnafı gezip, hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Aktaş, vatandaşların gerek mahalle gerekse Bursa geneli ile ilgili sıkıntılarını de tek tek dinledi.


Mahalle gezisi kapsamında son olarak Teleferik Meydanı’ndaki taksi durağına gelen Başkan Aktaş, işleri gereği tüm Bursa’yı turlayan taksi şoförlerinin mahalle ve kente dair görüşlerini aldı. Ziyaret sonunda mahalle gezisini değerlendiren Başkan Aktaş, “Bu bölgede özellikle döner kavşak düzenlemesi, yolların ve parkın yoğunluğu noktasında sıkıntılar öne çıkıyor. Taksici esnafımız da özellikle trafik sirkülasyonunun seri sağlanması şeklinde talepte bulundu. Yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için gerekli notlarımızı aldık. Zaten özellikle ortadaki kavşakta gerekli düzenleme için çalışmalarımıza başlamıştık. Kıza zamanda özellikle trafiğin rahatlatılması noktasında önemli bir mesafe almış olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBM Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
    1. TBM Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    2. İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi..
    3. Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı..
    4. Ayvalık’ta sis korkusu
    5. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi..
    6. Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali..
    7. Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur..
    8. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    9. AK Parti adayı Yazıcı: “Toplu bir..
    10. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    11. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    12. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    13. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    14. Görevdeyken ölen vali isminin..
    15. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    16. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    17. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    18. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    19. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    20. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    21. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    22. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    23. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    24. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    25. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    26. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    27. Başkentte "Kahvaltı Festivali"
    28. AK Parti'nin Denizli mitingi
    29. Ücretli öğretmenlerden "kadro" talebi
    30. "Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!