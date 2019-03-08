0553 313 94 23

Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ilgili ’Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu çalıştay düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 18:55
Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ilgili ’Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu çalıştay düzenlendi.


Düzenlenen çalıştaya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç, Orköy Şube Müdürü Dr. Mefküre Güler ve personeller katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever Eskişehir genelinde bulunan tarımsal amaçlı toplam 168 adet kooperatiften 58 tanesinin tarımsal kalkınma kooperatifi olduğunu belirterek söz konusu kooperatiflerle ilgili kuruluş, denetim, yönetici ve ortaklara dönük eğitim faaliyetlerinin rehberlik ve genel kurullar ile ilgili çalışmaların il müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İl Müdürlüğünce tarımsal kalkınma kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile paydaş kurum ve kuruluşların bir araya getirilerek kooperatiflere ait sorunların tespit edilmesi ve çözüm bulunması amacıyla çalıştay düzenlendiğini ifade eden Sever, söz konusu çalıştay ile tüm tarım paydaşlarının, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin sorunlarının çözümünde aktif olarak rol alacağını ve tespit edilen sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


Çalıştay Eskişehir’de faaliyette bulunan 58 adet tarımsal kalkınma kooperatifinin, süt toplama merkezlerinin Büyükşehir yasasından kaynaklanan imar ve devir işlemleri, elektrik bedelleri, elektrik kesintileri, orman işi almak isteyen kooperatiflerin teknik ve idari yönden sorunlarının istişare edilmesi ve bunun sonucunda belirlenen çözüm önerilerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmak üzere raporlanmasıyla sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 araştırma şirketi sonuçlarını açıkladı! İşte İstanbul'da son sonuçlar
    1. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    2. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    3. Liderin rakibi maça gelmedi
    4. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    5. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    6. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    7. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    8. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    9. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    10. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    11. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    12. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    13. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    14. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    15. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    16. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    17. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    18. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    20. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem