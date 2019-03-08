Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ilgili ’Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu çalıştay düzenlendi.

Düzenlenen çalıştaya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç, Orköy Şube Müdürü Dr. Mefküre Güler ve personeller katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever Eskişehir genelinde bulunan tarımsal amaçlı toplam 168 adet kooperatiften 58 tanesinin tarımsal kalkınma kooperatifi olduğunu belirterek söz konusu kooperatiflerle ilgili kuruluş, denetim, yönetici ve ortaklara dönük eğitim faaliyetlerinin rehberlik ve genel kurullar ile ilgili çalışmaların il müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İl Müdürlüğünce tarımsal kalkınma kooperatifleri başkan ve yöneticileri ile paydaş kurum ve kuruluşların bir araya getirilerek kooperatiflere ait sorunların tespit edilmesi ve çözüm bulunması amacıyla çalıştay düzenlendiğini ifade eden Sever, söz konusu çalıştay ile tüm tarım paydaşlarının, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin sorunlarının çözümünde aktif olarak rol alacağını ve tespit edilen sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Çalıştay Eskişehir’de faaliyette bulunan 58 adet tarımsal kalkınma kooperatifinin, süt toplama merkezlerinin Büyükşehir yasasından kaynaklanan imar ve devir işlemleri, elektrik bedelleri, elektrik kesintileri, orman işi almak isteyen kooperatiflerin teknik ve idari yönden sorunlarının istişare edilmesi ve bunun sonucunda belirlenen çözüm önerilerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmak üzere raporlanmasıyla sona erdi.